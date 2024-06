ATP Mallorca live: Sebastian Ofner vs. Jaume Munar

Sebastian Ofner trifft in der ersten Runde des ATP-250er-Events auf Mallorca auf Jaume Munar. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2024, 17:48 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner und Jaume Munar kämpfen um den Einzug in die zweite Runde.

Sebastian Ofner schlägt auf Mallorca auf. Nach Auftaktniederlagen gegen Jack Draper in Suttgart und Zhizhen Zhang in Halle, soll nun auf Mallorca der erste Sieg auf Rasen im Jahr 2024 gelingen. Gegner der ersten Runde auf der beliebten urlaubsinsel ist Jaume Munar, der die Baleareninsel sein Zuhause nennen darf.

Unterstützung fürden Spanier ist also garantiert, der das bisher einzige Duell auf der ATP Tour der beiden heutigen Kontrahenten für sich entscheiden konnte. 6:3, 6:1 siegte Munar im Februar in Rio und zog in die zweite Runde ein. Einen umgekehrten Ausgang des Match soll nun heute folgen

Ofner vs. Munar im Livestream

Das Duell zwischen Sebastian Ofner und Jaume Munar gibt es ab ca. 15:30 in unserem Matchtracker und im TV bei Sky.

Hier das komplette Einzel-Tableau