ATP Mallorca live: Sebastian Ofner vs. Luciano Darderi

Sebastian Ofner trifft im Achtelfinale des ATP-250er-Events von Mallorca auf Luciano Darderi. Das Match gibt es ab ca. 15:00 Uhr in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.06.2024, 17:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sebastian Ofner und Luciano Darderi spielen um den Einzug in das Viertelfinale.

Nach seinem gestrigen Match gegen Jaume Munar, das erst im Tiebreak des dritten Satzes ein Ende gefunden hat, geht es für Sebastian Ofner am heutigen Dienstag direkt weiter. Im Achtelfinale wartet der Italiener Luciano Darderi, aktuell auf Platz 37 in der ATP-Weltrangliste zu finden. In der erste Runde siegte der 22-Jährige in zwei Sätzen gegen Pedro Martinez.

Ein einziges Duell haben die beiden heutigen Kontrahenten bisher auf der Tour bestritten. Vor vier Monaten unterlag Sebastian Ofner 3:6, 0:6 im Achtelfinale auf dem Sand von Cordoba. Entsprechend ist die Begegnung auf Mallorca die erste Partie auf Rasen.

Ofner vs. Darderi im Matchtracker

Das Duell zwischen Sebastian Ofner und Luciano Darderi gibt es ab ca. 15:00 bei uns im Matchtracker.

Hier das komplette Einzel-Tableau