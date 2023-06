ATP Mallorca: Nick Kyrgios muss Start absagen

Nick Kyrgios kann nicht bei den Mallorca Championships 2023 starten. Der Australier laboriert nach wie vor an einer Knieverletzung.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.06.2023, 21:08 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios kann in diesem Jahr nicht auf Mallorca starten

Der Auftritt von Nick Kyrgios beim ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart gegen den Chinesen Yibing Wu bleibt bis auf weiteres der einzige in diesem Jahr. Denn nach seiner Absage für das ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen muss Kyrgios nun auch für die Mallorca Championships passen. Ebenso übrigens wie der Franzose Ugo Humbert.

Mit dabei wird indes Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas sein, der nach einem Freilos entweder auf Yannick Hanfmann oder Pedro Cachin. Hinter Tsitsipas folgen in der Setzliste Lokalmatador Alejandro Davidovich-Fokina und Ben Shelton aus den USA.

Im ersten Tag der Qualifikation sind mit Rudolf Molleker gegen Arthur Rinderknech und Daniel Masur gegen Alex Michelsen zwei deutsche Spieler ausgeschieden. Dominik Koepfer konnte wegen einer Handgelenksverletzung nicht antreten.

Hier das Einzel-Tableau in Mallorca