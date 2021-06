ATP Mallorca: Novak Djokovic startet in der Doppel-Konkurrenz

Der 19-fache Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic stimmt sich bei den Mallorca Championships mit einer Teilnahme im Doppel auf das Major-Event in Wimbledon ein.

von Pressemitteilung

zuletzt bearbeitet: 15.06.2021, 13:12 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Mallorca Championships Novak Djokovic geht in Mallorca in der Doppel-Konkurrenz an den Start

Novak Djokovic wird bereits am Donnerstag dieser Woche auf die spanische Ferieninsel kommen, um auf den mit Originalrasen aus Wimbledon ausgestatteten Plätzen des Mallorca Country Clubs seine Vorbereitungen für das am 28. Juni 2021 beginnende Saison-Highlight in Wimbledon aufzunehmen. Der 19-fache Grand-Slam-Champion wird von seinem kompletten Betreuerstab – angeführt vom früheren Wimbledon-Sieger Goran Ivanisevic – nach Mallorca begleitet.

Die derzeitige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste wird die optimalen Bedingungen in Mallorca nicht nur zum Training nützen, sondern auch mit einer Wildcard an der Doppel-Konkurrenz der mit 783.655 Euro dotierten Mallorca Championships teilnehmen. Dazu wird Djokovic am kommenden Freitag, 18. Juni 2021, bei den Eröffnungsfeierlichkeiten anlässlich der offiziellen Einweihung des neuen Centre Courts im Mallorca Country Club anwesend sein. Höhepunkt dieses Events ist das Legendenmatch zwischen Djokovic-Coach Goran Ivanisevic und dem ehemaligen Weltranglisten-Zweiten Tommy Haas (GER).

Thiem im Einzel am Start

Neben Novak Djokovic schlägt mit Dominic Thiem ein zweiter Grand-Slam-Turniersieger bei den Mallorca Championships auf. Der US-Open-Triumphator 2020 führt ein starkes Teilnehmerfeld im Einzel an, dem u.a. auch die spanischen Lokalmatadore Pablo Carreno Busta und Feliciano Lopez, der aufstrebende Norweger Casper Ruud oder der starke Russe Karen Khachanov angehören.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Novak Djokovic seine Vorbereitungen auf das Saison-Highlight in Wimbledon bei den Mallorca Championships in Angriff nehmen wird. Nach den intensiven Wochen zuletzt bei den French Open in Paris mit vielen kräfteraubenden Matches wird er in den kommenden Tagen den Fokus auf das Training im Mallorca Country Club legen und dem Turnier mit seiner Teilnahme im Doppel zu noch größerer Aufmerksamkeit verhelfen. Dass mit Dominic Thiem ein weiterer Top-Ten-Star mit dabei ist, der im vergangenen September mit dem Sieg bei den US Open in New York seinen bisher größten Erfolg gefeiert hat, ist ebenfalls eine große Auszeichnung für unser Turnier“, betont Edwin Weindorfer, Veranstalter der Mallorca Championships und CEO von e|motion sports.