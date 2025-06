ATP Mallorca: Sensationslauf von Skandalboy Tomic endet

Die Achtelfinal-Partien des heutigen Tages hatten es in sich. Im letzten Match des Tages stand besonders Bernard Tomic im Fokus, dessen kleine Comeback-Story nach den starken Tagen zuvor ein jähes Ende fand.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 25.06.2025, 21:47 Uhr

© Mallorca Championships / Sascha Feuster Bernard Tomic darf mit dem Trip nach Mallorca zufrieden sein

Nachdem Bernard Tomic in den letzten Tagen nach längerer Zeit mal wieder positive Schlagzeilen geschrieben hatte, wurde er heute von Altmeister Roberto Bautista Agut in die sportlichen Schranken gewiesen. Der routinierte Spanier ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und kontrollierte das Match mit seiner bekannten Konstanz und Geduld von der Grundlinie. Der 37-Jährige setzte Tomic immer wieder unter Druck, ohne dabei zu viel riskieren zu müssen.

Mit 6:3, 6:3 beendete Bautista AgutTomics Traum von einem weiteren Coup und setzte damit seine bislang starke Rasenserie in dieser Saison fort.

Alex Michelsen untermauerte indes seine Rolle als Mitfavorit auf den Titel. Der auf Nummer 3 gesetzte US-Amerikaner besiegte seinen Landsmann Brandon Holt souverän mit 6:4, 6:4. Dabei überzeugte Michelsen vor allem mit seinem Aufschlag und seinem sicheren Spiel in den entscheidenden Momenten.

Im Viertelfinale wartet nun das Duell zwischen Michelsen und Bautista Agut – ein Generationenvergleich, der einiges an Spannung verspricht. Michelsen wird versuchen, mit seiner Power und seinem druckvollen Grundlinienspiel den Routinier in die Defensive zu drängen. Bautista Agut hingegen wird auf seine Erfahrung und sein präzises, geduldiges Spiel setzen, um den jungen Amerikaner zu fordern und die Partie in die Länge zu ziehen.

