ATP Mallorca: Dominic Thiem unterliegt Gael Monfils

Dominic Thiem hat seinen ersten Auftritt auf Rasen in diesem Jahr beim ATP-250er-Event auf Mallorca gegen Gael Monfils mit 3:6 und 6:7 (3) verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.06.2024, 20:39 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Dominic Thiem am Montag auf Mallorca

Hoher Besuch beim Match zwischen Dominic Thiem und Gael Monfils auf Mallorca: Tommy Haas hatte sich ebenso die Zeit genommen wie Fußball-Weltmeister Mario Götze, Pop-Ikone Dieter Bohlen und auch Milliardär Richard Branson. Und dieses Quartett sah wie alle anderen Fans ein typisches Rasenmatch - mit vielen starken Aufschlägen. Und hier und da auch mal einem Vorhand-Slice.

Monfils hatte zwar keine der davor ausgetragenen sechs Partien gegen Thiem gewonnen, gemäß Weltrangliste startete der Franzose aber dennoch als favorit. Und holte sich mit einem einzigen Braek zum 4:2 auch Durchgang eins mit 6:3.

Der zweite Satz wurde im Tiebreak entschieden - und da erwischte Dominic Thiem einen unglücklichen Start, lag schnell mit 0:4 zurück. UNd nach einer Spielzeit von nur 78 durfte Gael Mpnfils die Gratulationen von Dominic Thiem entgegen nehmen.

In der zweiten Runde geht es gegen Roberto carballes Baena weiter, der sich bereits am Sonntag in drei umkämpften Sätzen gegen Landsmann Pablo Carreno Busta durchsetzen konnte.

