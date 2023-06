ATP Mallorca: Stefanos Tsitsipas strebt Titelverteidigung an

Top-News für die Tennis-Fans auf Mallorca! Stefanos Tsitsipas wird seinen Titel bei den mit 984.805 Euro dotierten Mallorca Championships vom 24. Juni bis 1. Juli in Santa Ponca verteidigen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.06.2023, 12:41 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Stefanos Tsitsipas hat 2022 sein erstes Turnier auf Rasen gewonnen - in Mallorca!

Der griechische Weltranglisten-Fünfte schlägt dank einer Wildcard sowohl im Einzel als auch im Doppel gemeinsam mit Feliciano Lopez im Mallorca Country Club auf. Der 41-jährige Lopez bestreitet in Mallorca bekanntlich sein letztes ATP-Turnier.

Im Vorjahr bewies Stefanos Tsitsipas, wie großartig er mit dem grünen Untergrund zurechtkommt. Der Grieche holte sich bei den Mallorca Championships seinen ersten ATP-Titel auf Rasen. In einem hochklassigen Endspiel setzte sich Tsitsipas in der vergangenen Saison gegen den spanischen Lokalmatador Roberto Bautista Agut in 2:31 Stunden mit 6:4, 3:6, 7:6 (7/2) durch. Damit komplettierte Tsitsipas seine Titelsammlung und hat nun auf allen Belägen Turniersiege (Sand, Rasen, Hardcourt) eingefahren – insgesamt hält der aktuelle Weltranglisten-Fünfte bei neun ATP-Erfolgen.

„Ein Titel auf Rasen hat mir noch gefehlt, daher hat dieser Sieg eine enorm große Bedeutung. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dieses Turnier gewonnen zu haben“, jubelte Tsitsipas nach seinem Vorjahrestriumph in Mallorca. Auch die spanische Urlaubsinsel hatte es dem 24-Jährigen angetan: „Es ist großartig, in der Früh im Meer schwimmen gehen und danach etwas Zeit am Strand verbringen zu können. Was den Spielern beim Turnier in Mallorca geboten wird, ist einzigartig“, betonte Tsitsipas, der ebenso wie Feliciano Lopez eine Wildcard für das Einzel-Hauptfeld erhält.

Tsitsipas spielt mit Lopez Doppel

Im Doppel spielt Tsitsipas zusammen mit Lopez, der bei den Mallorca Championships sein letztes Turnier auf der ATP-Tour bestreitet. Die große Karriere des spanischen Publikumslieblings wird am Samstag, 24. Juni, im Rahmen einer großen Abschiedsgala im Mallorca Country Club noch einmal entsprechend gewürdigt.

Stefanos Tsitsipas führt die Setzliste vor dem Niederländer Tallon Griekspoor, der in der Vorwoche beim ATP-Rasenturnier in 's-Hertogenbosch triumphiert hat, sowie dem Australier Nick Kyrgios und dem SpanierAlejandro Davidovich Fokina an. Mit Bernabe Zapata Miralles, Roberto Carballes Baena und Albert Ramos-Vinolas haben drei weitere Spanier ihren Platz im Hauptfeld der Mallorca Championships sicher. Aus deutscher Sicht ist der Weltranglisten-53. Yannick Hanfmann mit dabei. Veranstalter Edwin Weindorfer und Turnierdirektor Toni Nadal können noch eine weitere Wildcard für das Hauptfeld vergeben, nachdem der ursprünglich dafür vorgesehene Kanadier Felix Auger-Aliassime für die Turniere in Halle und Mallorca wegen einer Blessur im linken Knie absagen musste.

Im Doppel ist die mexikanisch-französische Paarung Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselintopgesetzt. Dahinter folgen als Nummer zwei Marcel Granollers (ESP) und Horacio Zeballos (ARG), die zusammen bereits sieben ATP-Turniere gewonnen haben. Der Kölner Andreas Mies tritt mit dem FranzosenFabrice Martin an. Österreich ist mit dem Duo Alexander Erler/Lucas Miedler sowie Philipp Oswaldvertreten, der mit dem Niederländer Robin Haase spielen wird.