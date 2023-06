Feliciano Lopez: Kann es das wirklich gewesen sein?

Mit der Niederlage gegen Yannick Hanfmann im Viertelfinale der Mallorca Championships hat Feliciano Lopez seine Karriere beendet. Oder geht da noch was?

Feliciano Lopez bei den Mallorca Championships 2023

Gut, Feliciano Lopez ist ein paar Monate älter als Caroline Wozniacki, die gerade erst ihr Comeback nach dreijähriger Pause auf der WTA-Tour angekündigt hat. Und, wenn man genau hingeschaut hat an den Tagen der Mallorca Championships, dann könnte es sein, dass der 41-jährige Lopez nicht mehr ganz das Fitnesslevel der meisten jüngeren Kollegen mitbringt.

Andererseits: Die wenigsten dieser Spieler beherrschen das Aufschlag-Volley-Spiel so wie der elegante Spanier, dessen letztes Match nun das 2:6 und 4:6 gegen Yannick Hanfmann gewesen sein soll. Spaß haben Lopez die Auftritte ja noch gemacht. Und nicht nur ihm: Nach dem Sieg gegen Jordan Thompson wurde er von marc Lopez beklatscht, zum Auftakt gegen Max Purcell hatte sich auch Rafael Nadal im Publikum eingefunden. Rafa hatte auch eine Videobotschaft für seinen alten Weggefährten parat.

Toni Nadal, Turnierdirektor der Mallorca Championships, brachte es nach dem Aus gegen Hanfmann auf den Punkt: „Du bist einer der letzten Romantiker im Tennis. Du hast viele Male die Eleganz den Siegen vorgezogen.“

Im Queen´s Club mit Murray erfolgreich

Sollte es das aber wirklich gewesen sein, dann bleiben neun Titel im Einzel auf der Habenseite von Lopez (die beiden größten 2017 und 2019 jeweils im Queen´s Club). Im Doppel waren es sechs Championships, die Feli gewinnen konnte. Der letzte Triumph liegt gar nicht so lange zurück: 2022 in Acapulco an der Seite von Stefanos Tsitsipas war´s. Und 2019 hat Lopez im geliebten Queen´s Club gemeinsam mit Andy Murray auch ein Highlight gesetzt - vor allem für den damals frisch zurückgekehrten Schotten.

Das Leben nach der Karriere ist ja längst geregelt - als Turnierdirektor beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid. Und aber eben auch für die Frauen am selben Turnierort. Da hat Feliciano Lopez in diesem Jahr nicht ganz die feine Klinge gefunden, die ihn auf dem Court immer noch auszeichnet.