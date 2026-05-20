ATP Mallorca: Titelverteidiger Tallon Griekspoor bestätigt Teilnahme

Tallon Griekspoor, 2025 Champion bei den Mallorca Championships, kehrt vom 20. bis 27. Juni als Champion auf die Rasenplätze des Mallorca Country Club zurück.

von PM

zuletzt bearbeitet: 20.05.2026, 17:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Mallorca darf sich auf ein bekanntes und erfolgreiches Gesicht freuen: Tallon Griekspoor, Champion der Ausgabe 2025, hat seine Teilnahme an den Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026 bestätigt. Der Niederländer kehrt damit als Titelverteidiger auf eine Rasenanlage zurück, auf der er eine der herausragendsten Wochen seiner bisherigen Karriere erlebte.

Griekspoor hatte im vergangenen Jahr nach einem hochklassigen Finale gegen Corentin Moutet den Titel gewonnen. Beim 7–5, 7–6(3)‑Erfolg setzte er sich unter anspruchsvollen Bedingungen durch – geprägt von hoher Intensität, engen Entscheidungen und konstantem Druck. In den entscheidenden Momenten agierte der Niederländer äußerst souverän, überzeugte mit stabilem Aufschlagspiel und kluger Entscheidungsfindung auf Rasen.

Mit 28 Jahren wurde Griekspoor zum bislang ältesten Champion in der Turniergeschichte und feierte in Mallorca den dritten ATP‑Titel seiner Karriere. Der Erfolg unterstrich einmal mehr seine Qualitäten auf Rasen sowie seine Fähigkeit, auch in herausfordernden Spielsituationen konstant auf hohem Niveau zu agieren.

„Der Sieg hier war etwas ganz Besonderes und eine Erinnerung, die mich bis heute begleitet“, sagte Griekspoor im Rahmen seiner Teilnahmebestätigung. „Ich freue mich sehr darauf, nach Mallorca zurückzukehren – nicht zuletzt, weil ich im Club regelmäßig trainiere und mich hier extrem wohlfühle. Diese besondere Turnieratmosphäre mit dem Rasen, dem Umfeld und den Fans wieder erleben zu dürfen, ist für mich eine große Motivation.“

Die Verbindung Griekspoors zu Mallorca geht über das Turnier hinaus: Der Niederländer nutzt den Mallorca Country Club regelmäßig als Trainingsstätte – eine Vertrautheit, die sich in seinem selbstbewussten Auftreten auf dem Platz widerspiegelt. Seine Rückkehr als Titelverteidiger dürfte zudem auf großes Interesse bei niederländischen Tennisfans und Urlaubern stoßen, die traditionell im Juni auf der Insel sind und die Gelegenheit haben werden, einen ihrer Topspieler live zu erleben.

Auch Turnierdirektor Toni Nadal begrüßte die Zusage als wichtiges Signal für die Veranstaltung: „Einen Titelverteidiger wieder im Feld zu haben, ist für jedes Turnier von großer Bedeutung. Tallon kennt unsere Anlage sehr gut, versteht es, auf Rasen zu spielen, und hat eine besondere Beziehung zu Mallorca aufgebaut. Seine Rückkehr stärkt das sportliche Profil des Turniers und ist eine hervorragende Nachricht für die Fans.“

Mit der Bestätigung Griekspoors nimmt das Teilnehmerfeld der Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026 weiter Gestalt an und unterstreicht die Position des Turniers als einen der zentralen Stopps der ATP‑Rasensaison. Bereits zugesagt haben Alexander Bublik, Alejandro Davidovich Fokina, Frances Tiafoe, Nick Kyrgios, Yannick Hanfmann und Jan‑Lennard Struff – ein starkes Teilnehmerfeld, das die wachsende Bedeutung des Events im internationalen ATP‑Kalender eindrucksvoll belegt.