Mallorca Championships: Nach Tiafoe auch Hanfmann bestätigt

Nach der Bestätigung von US-Amerikaner Frances Tiafoe als erstem Teilnehmer haben die Veranstalter des Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships mit Yannick Hanfmann den zweiten Spieler für die Ausgabe 2026 bekannt gegeben. Der 34-jährige Deutsche kehrt vom 20. bis 27. Juni 2026 in den Mallorca Country Club zurück und will auf dem Wimbledon-zertifizierten Rasen in Santa Ponça erneut für Akzente sorgen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 04.01.2026, 12:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Yannick Hanfmann wird vor Wimbledon wieder auf Mallorca aufschlagen

Hanfmann steht für einen druckvollen Aufschlag, aggressives Grundlinienspiel und Ruhe in entscheidenden Momenten. In Santa Ponça hat er bereits eindrucksvoll gezeigt, wie gefährlich sein Spiel auf Rasen sein kann: 2023 erreichte er das Halbfinale, inklusive Siegen gegen Stefanos Tsitsipas und Feliciano López.

Nach einer intensiven Saison 2025, geprägt von starken Ergebnissen auf der Challenger-Tour und regelmäßigen Auftritten auf der ATP Tour, reist Hanfmann mit neuem Selbstvertrauen nach Mallorca. 2024 verpasste er nach einer Niederlage in der Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld. Entsprechend groß ist nun seine Motivation, sich auf der Insel erneut zu beweisen.

„Mallorca ist für mich etwas ganz Besonderes“, sagt Yannick Hanfmann. „Die Siege hier gegen Topspieler werde ich nicht vergessen – das war ein unglaubliches Erlebnis. Ich freue mich riesig, wieder nach Santa Ponça zurückzukommen. Die Anlage ist fantastisch, die Fans sind großartig, und ich bin überzeugt, dass mein Spiel auf Rasen sehr gut funktioniert, wenn ich mit Selbstvertrauen auftrete.“

Edwin Weindorfer, CEO der veranstaltenden e|motion group, ergänzt: „Yannick hat mehrfach bewiesen, dass er auf Rasen Tennis auf höchstem Niveau spielen kann. Sein Erfolg in Mallorca hat gezeigt, wie gefährlich er auf diesem Belag ist. Wir freuen uns sehr, ihn wieder in Santa Ponça begrüßen zu dürfen, wo er bereits unvergessliche Momente für Spieler und Fans geschaffen hat.“

Das Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships ist das einzige ATP-250-Rasenturnier in Südeuropa und findet eine Woche vor Wimbledon statt. Damit ist das Event in Calvià ein zentraler Fixpunkt der Rasensaison, und für viele Spieler die ideale Vorbereitung auf den Grand Slam in London.