Mallorca Championships: Neuer Titelsponsor und Zusage von Tiafoe

Das Mallorca Championships – das einzige ATP-Rasenturnier in Südeuropa – startet in eine neue Ära: Mit Vanda Pharmaceuticals als neuem Titelsponsor trägt das Turnier ab sofort den Namen Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. Die sechste Ausgabe findet vom 20. bis 27. Juni 2026 im renommierten Mallorca Country Club in Santa Ponça statt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 03.01.2026, 14:40 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe wird 2026 bei den Mallorca Championships aufschlagen

Mit Frances Tiafoe steht der erste Spieler für das Teilnehmerfeld 2026 fest. Der US-Amerikaner zählt zu den charismatischsten Persönlichkeiten auf der ATP Tour und wird zum ersten Mal in Mallorca aufschlagen. Sein energiegeladenes Spiel und seine starke Verbindung zum Publikum versprechen ein echtes Highlight auf dem Weg nach Wimbledon – auf Rasenplätzen, die Wimbledon-zertifizierte Qualität mit mediterranem Flair vereinen.

Turnierdirektor Toni Nadal erklärte: „Frances ist ein außergewöhnlicher Spieler, der weltweit für Begeisterung sorgt. Seine frühzeitige Zusage zeigt, welche internationale Strahlkraft das Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships inzwischen erreicht hat.“

Die Partnerschaft mit Vanda Pharmaceuticals, einem führenden globalen Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung innovativer biopharmazeutischer Therapien, stellt einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung des Turniers dar und stärkt dessen Position im ATP 250-Kalender.

Edwin Weindorfer, CEO der veranstaltenden e|motion group, sagte: „Wir freuen uns sehr, Vanda Pharmaceuticals als neuen Titelsponsor begrüßen zu dürfen. Die Werte des Unternehmens – Innovationskraft und Qualitätsanspruch – passen perfekt zu unserem Turnier und zur wachsenden internationalen Bedeutung des Mallorca Championships.“