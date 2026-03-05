Mallorca Championships: Kyrgios und Struff 2026 am Start!

Die Mallorca Championships freuen sich auf Nick Kyrgios und Jan-Lennard Struff. Gemeinsam mit Frances Tiafoe und Yannick Hanfmann treten sie beim einzigen ATP-Rasenturnier in Südeuropa an.

von PM

zuletzt bearbeitet: 05.03.2026, 16:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Die Organisatoren der Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships haben heute zwei weitere Spieler für die Turnierausgabe 2026 bestätigt: den deutschen Profi Jan-Lennard Struff und den Australier Nick Kyrgios.

Vorgestellt wurde die Verpflichtung im Rahmen der internationalen Tourismusmesse ITB Berlin bei der Präsentation der Tennisturniere, die e|motion Sports auf Mallorca veranstaltet.

Ab dem 20. Juni stehen beide im Teilnehmerfeld des Turniers im Mallorca Country Club in Santa Ponça (Calvià), das als einziges ATP-Rasenturnier in Südeuropa gilt.

Struff und Kyrgios stehen für unterschiedliche, aber gleichermaßen starke Profile im internationalen Tennis. Der Deutsche Jan-Lennard Struff gehört seit Jahren zur erweiterten Weltspitze und zählt zu den etablierten Spielern der ATP-Tour. Nick Kyrgios wiederum gilt als einer der schillerndsten Spieler der ATP-Tour und begeistert mit seinem Spielstil und seiner Persönlichkeit Fans auf der ganzen Welt.

Beide schließen sich den bereits bestätigten Profis Frances Tiafoe und Yannick Hanfmann an. In den kommenden Wochen wird die Turnierdirektion weitere namhafte Spieler bekannt geben, die das Teilnehmerfeld der Ausgabe 2026 komplettieren werden.

Investitionen in die Qualität des Turniers

Im Rahmen der Präsentation wurden zudem die infrastrukturellen Neuerungen auf dem Centre Court für die kommende Ausgabe vorgestellt. Die Veranstalter haben gezielt in die Weiterentwicklung der Anlage investiert, um das Hospitality-Angebot sowie das Zuschauererlebnis weiter zu verbessern.

Das neue Konzept umfasst klimatisierte VIP-Suiten auf Court-Ebene, eine darüber liegende VIP-Lounge mit direkter Sicht auf das Spielfeld sowie eine optimierte Wegeführung und Organisation der Zuschauerbereiche. Ziel der Maßnahmen war nicht eine Vergrößerung des Turniers, sondern eine deutliche Verbesserung von Komfort, Qualität und Effizienz.

Ein Projekt mit starker Unterstützung von Partnern und Institutionen

Der CEO der e|motion group, Edwin Weindorfer, bedankte sich im Rahmen der Präsentation bei den Sponsoren und institutionellen Partnern, deren Unterstützung eine entscheidende Rolle für die Weiterentwicklung des Turniers spielt. Ein besonderer Dank gilt dem Titelsponsor Vanda Pharmaceuticals, dessen Engagement maßgeblich zur internationalen Positionierung des Turniers beiträgt.

Darüber hinaus wird die Veranstaltung vom Govern de les Illes Balears, vom Consell de Mallorca sowie vom Ajuntament de Calvià unterstützt. Ohne diese institutionelle Unterstützung wäre ein internationales Sportevent dieser Größenordnung nicht möglich.

Die Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026 finden vom 20. bis 27. Juni im Mallorca Country Club statt. Zusätzlich organisiert e|motion Sports im Oktober erneut die Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships, ein WTA-125-Turnier auf Sand, das die Präsenz internationalen Spitzentennis auf Mallorca über das gesamte Jahr hinweg stärkt.