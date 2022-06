ATP Mallorca: Tsitsipas, Kyrgios zu Ehrenmitgliedern ernannt

Neben Fürst Albert von Monaco sind nun auch Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios und Formel-1-Star Nico Hülkenberg Ehrenmitglieder des Mallorca Country Clubs.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 23.06.2022, 16:02 Uhr

© Mallorca Championships Stefanos Tsistipas und Nick Hülkenberg mit den Ausweisen ihrer Ehrenmitgliedschaft

Die Mallorca Championships in Santa Ponca bieten den Tennis-Assen perfekte Bedingungen für eine optimale Einstimmung auf das Grand-Slam-Highlight in Wimbledon! Zudem genießen die Topstars die Vorzüge und Annehmlichkeiten der spanischen Insel. So freute sich Stefanos Tsitsipas jeden Tag auf einen erfrischenden Sprung ins Meer, während der australische Publikumsliebling Nick Kyrgios in der Turnierwoche auch Erkundungsfahrten auf einem Motorroller unternahm.

Sportlich war das Turnier für Kyrgios am Mittwoch vorbei. Nach seinen Halbfinal-Einzügen in Stuttgart und HalleWestfalen und seinem dramatischen Erstrunden-Erfolg gegen Laslo Djere konnte Kyrgios zum Match gegen Roberto Bautista Agut nicht mehr antreten.

Kyrgios bei der Players Party noch dabei

Apropos Tsitsipas und Kyrgios – das Duo erhielt in dieser Woche ebenso wie der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg die Ehrenmitgliedschaft des Mallorca Country Clubs, der vom österreichischen Trio Marie Walketseder, Edwin Weindorfer und Christian Baha geführt wird. Der Liste an Ehrenmitgliedern, zu denen auch bereits Fürst Albert von Monaco, Naomi Osaka, Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Tommy Haas, Carlos Moya oder Toni Nadal zählen, hat damit weiteren prominenten Zuwachs erhalten.

Einen entspannten Abend bei einem köstlichen Büffet und coolen DJ-Rhythmen verbrachten die Stars der Mallorca Championships am Mittwoch bei der Players Party im Fergus Style Tobago. Neben Nick Kyrgios folgten u.a. auch die spanischen Lokalmatadore Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta und Feliciano Lopez sowie die US-Boys Marcos Giron und Mackenzie McDonald der Einladung von Turnierveranstalter Edwin Weindorfer zur Party in das offizielle Spielerhotel.