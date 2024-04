ATP Marrakech: Matteo Berretini im Endspiel gegen Roberto Carballes Baena

Matteo Berrettini steht bei seinem erst zweiten ATP-Tour-Auftritt in diesem Jahr im Endspiel. Der Italiener trifft am Sonntag beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Marrakech auf den spanischen Haudegen Roberto Carballes Baena.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.04.2024, 21:12 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini steht beim ATP-World-Tour-250-Event in Marrakech in seinem ersten Endspiel seit eineinhalb Jahren

Es wäre in der Tat Balsam auf die geschundene Seele des Matteo Berrettini, sollte auch morgen ein Match-Erfolg an der Tagesordnung stehen. Der Ex-Weltranglisten-Sechste ist nach einer verletzungsgeplagten und psychisch herausfordernden Zeit aktuell wieder auf dem Weg nach oben. Bei seinem erst zweiten ATP-Tour-Event 2024 hat der Italiener das Endspiel erreicht - in Marrakesch geht es am Finalsonntag gegen den Spanier Roberto Carballes Baena.

Möglich gemacht hat das ein hart erkämpfter Halbfinal-Erfolg über den Argentinier Mariano Navone. Berrettini übertrumpfte den an sieben gesetzten Südamerikaner nach 2:42 Stunden mit 6:7 (4), 6:3, 6:2. Der 27-Jährige stand Mitte März beim stark besetzten ATP-Challenger in Phoenix ebenfalls im Finale - dort setzte es jedoch eine Zweisatz-Niederlage gegen den Portugiesen Nuno Borges.

Carballes Baena hatte seinerseits mit dem Russen Pavel Kotov deutlich weniger Probleme. Der 31-Jährige von der kanarischen Insel Teneriffa war bereits nach 99 Minuten durch und versetzte dem 25-jährigen Ostslawen eine 4:6,-2:6-Niederlage. Berrettini und Carballes Baena sind in der Vergangenheit bislang dreimal aufeinander getroffen. Zweimal war der aufschlagstarke Römer als Sieger vom Platz gegangen - zuletzt 2022 auf Hartplatz in Neapel nach zwei klaren Durchgängen.

