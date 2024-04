ATP Marrakesch: Wawrinka und Berrettini rauschen ins Achtelfinale

Mit überzeugenden Zweisatz-Siegen starteten der Schweizer Stan Wawrinka und Matteo Berrettini aus Italien ins ATP-250-Turnier im marokkanischen Marrakesch.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.04.2024, 19:29 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka ließ Albert Ramos Vinolas zum Auftakt in Marrakesch keine Chance.

Unwiderstehlich startete Stan Wawrinka in seine Auftaktpartie gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas. Von Beginn an dominierte der Schweizer Davis-Cup-Sieger mit seinen druckvollen Schlägen und gab im ersten Durchgang nur ein Spiel ab. Als es im zweiten Satz schon nach einem schnellen Erfolg für den dreifachen Grand-Slam-Champion aussah, kämpfte sich der 36-jährige Spanier mit einem Re-Break nochmal auf 4:4 in den Satz zurück. Mit zwei Spielgewinnen in Folge demonstrierte der 39-jährige Wawrinka aber nochmal seine Überlegenheit und siegte nach 75 Minuten mit 6:1, 6:4.

Im Achtelfinale sieht sich der Weltranglisten-82. dem an Nr. 7 gesetzten Argentinier Mariano Navone gegenüber, der sich mit 6:3, 6:2 gegen den tunesischen Wildcard-Starter Aziz Dougaz durchsetzen konnte.

Italiener überzeugen

Einen bärenstaken Auftritt zeigte der Italiener Matteo Berrettini. Gegen den auf Position 6 geführten Neo-Kasachen Alexander Shevchenko dominierte der Wimbledon-Finalist von 2021 von Anfang an und überließ seinem 23-jährigen Gegenüber gerade mal drei Spielgewinne. Nach 75 Minuten hieß es 6:2, 6:1 für den 27-jährigen Berrettini, der im Achtelfinale auf den Spanier Jaume Munar trifft, der gestern gegen Luca van Assche aus Frankreich mit 7:6 (3), 6:2 triumphierte.

Auch Altmeister Fabio Fognini schaffte den Einzug in die Runde der letzten 16, wo er den topgesetzten Serben Laslo Djere fordern wird. Gegen Hugo Gaston aus Frankreich musste der 36-jährige Fognini nach hartem Kampf den ersten Satz im Tiebreak abgeben, ehe er nach 2:36 Stunden den 6:7 (4), 6:1, 6:4-Erfolg feiern durfte.

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der an Nr. 8 gelistete Flavio Cobilli. Gegen den jordanischen Wildcard-Starter Abdullah Shelbayh, der an der Akademie von Rafael Nadal in Manacor trainiert, siegte der 21-jährige aus Florenz in 73 Minuten mit 6:1, 6:4 und trifft im Achelfinale auf Pavel Kotov, der den marokkanischen Wildcard-Spieler Elliot Benchetrit mit 7:5, 6:3 ausschalten konnte.

