ATP Marseille: Humbert verteidigt seinen Titel gegen Hamad Medjedovic

Ugo Humbert ist erneut der Sieger des ATP 250er-Turniers in Marseille und verteidigt damit seinen Titel aus dem Vorjahr. Gegen Hamad Medjedovic siegte der Franzose 7:6(4), 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2025, 17:29 Uhr

© Getty Images Ugo Humbert gewinnt das Endspiel in Marseille und verteidigt damit seinen Titel.

Ugo Humbert erwischte den besseren Start in die Partie. Drei Breakbälle gewährte Hamad Medjedovic seinem französischen Kontrahenten im dritten Aufschlagspiel des ersten Satzes, deren letzte Möglichkeit Humbert zu Führung nutzen konnte. Doch diese konnte der 17. der Weltrangliste nicht ins Ziel bringen und kassierte das Rebreak zum 5:5.

Im Tiebreak konnte sich Ugo Humbert dann doch die Satzführung sichern und so mit noch mehr Rückenwind in den zweiten Spielabschnitt starten. Diesen hielten beide Spieler lange Zeit ausgeglichen. Erste Chancen zum Break konnte Hamad Medjedovic noch abwehren, beim Stand von 4:5 nutzte der Lokalmatador dann jedoch die Chance und beendete die Partie nach 1:42 Stunde.

Humbert mit siebten Titel auf der ATP Tour

Ugo Humbert feiert seinen insgesamt siebten Titel auf der ATP Tour. Nach seinem Triumph im vergangenen Jahr in Südfrankreich, folgte ein weiterer Titel beim 500er-Event in Dubai. Bei den Australian Open scheiterte Humbert im Achtelfinale am späteren Finalisten Alexander Zverev.

