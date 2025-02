ATP Marseille: Altmaier bestätigt starke Form mit klarem Zweisatz-Sieg

Daniel Altmaier ist optimal in das ATP 250-Turnier in Marseille gestartet und ließ beim 6:2, 6:2-Erfolg über den Italiener Luca Nardi wenig anbrennen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.02.2025, 14:17 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier bestätigte in Rotterdam seine derzeit starke Form

Altmaier erwischte einen Start nach Maß und nahm dem Italiener gleich im Auftakt-Spiel den Aufschlag ab. Nach einem weiteren Break führte der Deutsche rasch 3:0 und servierte den Satz nur wenig später zu einem lockeren 6:2 aus.

Duplizität der Ereignisse dann in Satz zwei: Altmaier gelang abermals gleich zu Beginn das Break und legte im Verlauf des Satzes ein weiteres - diesmal zum Stand von 4:1 - nach. Nach etwas mehr als 80 Minuten stand schließlich ein souveräner 6:2, 6:2 für den Deutschen zu Buche.

Starke Form

Altmaier bestätigte mit dem Auftakterfolg seine derzeitige starke Form, die ihn zuletzt beim ATP 500-Turnier in Rotterdam als Lucky Loser ins Viertelfinale stürmen ließ, wo er erst dem späteren Finalisten Alex de Minaur unterlag. Der Deutsche war mit der erfolgreichen Turnierwoche in den Niederlanden zuletzt in der Weltrangliste um 13 Plätze von Rang 93 auf Rang 80 geklettert.

Der 26-jährige Kempener trifft in Rotterdam nun auf den Finnen Otto Virtanen, der in seinem Auftaktmatch den an Position fünf gesetzten US-Amerikaner Sebastian Korda überraschend mit 6:7(3), 7:6(4) und 6:4 bezwang. Als zweiter Deutscher greift heute noch Jan-Lennard Struff in das Turniergeschehen ein. Der 34-Jährige trifft auf Lokalmatador und Lucky Loser Manuel Guinard.

