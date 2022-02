ATP Marseille: Andrey Rublev triumphiert nach Finalsieg über Felix Auger-Aliassime

Andrey Rublev hat das ATP-250-Turnier in Marseille gewonnen. Der Russe schlug Felix Auger-Aliassime im Finale mit 7:5 und 7:6 (4).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.02.2022, 16:08 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev triumphierte in Marseille

Toller Erfolg für Andrey Rublev: Der Weltranglistensiebente triumphierte beim ATP-250-Turnier von Marseille und holte somit den neunten Titel seiner jungen Laufbahn. Im Finale setzte sich der 24-Jährige mit 7:5 und 7:6 (4) gegen Felix Auger-Aliassime durch.

Dabei startete der Kanadier, der in der vergangenen Woche beim ATP-500-Event in Rotterdam seinen ersten Titel geholt hatte, gut und ging sofort mit 2:0 in Führung. Rublev ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringe, dominierte die Partie anschließend vor allem mit seiner Vorhand und gewann Durchgang eins doch noch mit 7:5.

Im zweiten Satz schien Rublev mit einem Break zum 4:3 bereits die Vorentscheidung geschafft zu haben, Auger-Aliassime drehte beim Stand von 3:5 aus seiner Sicht aber noch einmal auf und gewann drei Spiele in Folge. Danach fand der 21-Jährige sogar einen Satzball vor, Rublev wehrte diesen jedoch ab und setzte sich im anschließenden Tiebreak durch. Nach einer Stunde und 56 Minuten verwandelte der Russe seinen ersten Matchball zum 7:5 und 7:6 (4)-Erfolg.

Rublev reist somit mit einem Erfolgserlebnis zum in der kommenden Woche stattfindenden ATP-500-Turnier in Dubai. Auch Auger-Aliassime wird sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Ehre geben.

