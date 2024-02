ATP Marseille: Dimitrov fixiert Halbfinale gegen Khachanov

Mit seinem Zweisatz-Erfolg gegen den Franzosen Arthur Rinderknech im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Marseille bleibt der an Nr. 2 gesetzte Grigor Dimitrov aus Bulgarien weiterhin ohne Satzverlust im Turnier und trifft auf den an Position 3 geführten Karen Khachanov.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 21:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Grigor Dimitrov ist beim Turnier in Marseille weiterhin ohne Satzverlust.

In seiner Viertelfinal-Partie gegen den ungesetzten Arthur Rinderknech aus Frankreich nutzte der an Nr. 2 gelistete Grigor Dimitrov im ersten Durchgang seine Chancen konsequent. Von den einzigen Break-Chancen im gesamten Satz konnte der Bulgare die zweite nutzen und den Durchgang sicher ausservieren.

Auch im zweiten Akt hatte der 32-jährige Bulgare die einzig beiden Möglichkeiten zum Break, ließ diese aber diesmal verstreichen. Im fälligen Tiebreak erspielte sich der Weltranglisten-13. eine schnelle 3:0-Führung, die er auf 6:3 ausbauen konnte. Nachdem der 28-jährige Rinderknech den ersten Matchball noch mit einem Ass abwehren konnte, fixierte Dimitrov anschließend mit einem Aufschlag-Winner den 6:3, 7:6 (3)-Erfolg nach 87 Minuten.

Nach dem Match kommentierte der zufriedene Sieger: „Arthur ist gerade bei diesen Bedingungen mit seinem Aufschlag und dem aggressiven Netzspiel ein sehr gefährlicher Gegner. Umso glücklicher bin ich, dass ich durchgängig solide gespielt habe und so das Match gewinnen konnte.“

Khachanov bezwingt Zhang

Im Halbfinale trifft Dimitrov mit Karen Khachanov auf die Nr. 3 des Turniers. Der Russe erspielte sich gegen den ungesetzten Chinesen Zhizhen Zhang im zehnten Spiel des ersten Durchgangs bei 15:40 die ersten Möglichkeiten zum Break und verwertete dabei die zweite Chance zum Gewinn des ersten Satzes. Nachdem beide Spieler ihr erstes Service-Game im zweiten Akt halten konnten, war der 27-jährige Khachanov nicht mehr zu stoppen und fixierte zum Abschluss mit zwei Aufschlag-Winnern den 6:4, 6:1-Sieg nach 61 Minuten.

Für andere Halbfinale in Marseille qualifizierten sich bereits der topgesetzte Pole Hubert Hurkacz und der an Nr. 4 geführte Ugo Humbert aus Frankreich.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille