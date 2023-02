ATP Marseille: Hubert Hurkacz wird seiner Favoritenrolle gerecht

Hubert Hurkacz hat das ATP-Tour-250-Turnier in Marseille gewonnen. Der topgesetzte Pole besiegte Benjamin Bonzi mit 6:3 und 7:6 (4).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 16:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Hubert Hurkacz hat in Marseille seinen sechsten Titel geholt

Ziemlich genau 90 Minuten lang wehrte sich Lokalmatador Benjamin Bonzi gegen Hubert Hurkacz im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers von Marseille. Dann musste sich Bonzi der Nummer eins des Turniers aber doch mit 3:6 und 6:7 (4) geschlagen geben. Für Hurkacz war es der sechste ATP-Titel seiner Karriere.

Zuletzt war Hurkacz in HalleWestfalen erfolgreich gewesen, da hatte er im Endspiel Daniil Medvedev besiegt. der Triumph in Marseille war der zweite in der Halle für den 26-Jährigen aus Wroclaw. Den ersten hatte es 2021 in Metz gegeben.

Im Doppel setzten sich Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin gegen Fabrice Martin und Nicolas Mahut mit 4:6, 7:6 (4) und 10:7 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille