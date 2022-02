ATP Marseille: Kann Félix Auger-Aliassime gleich nachlegen?

Nach seinem ersten Titel auf der ATP-Tour sollte Félix Auger-Aliassime mit viel Schwung nach Marseille kommen. Dort ist der Kanadier an Position drei gesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2022, 00:35 Uhr

© Getty Images Für Félix Auger-Aliassime geht es derzeit Schlag auf Schlag

Der Sonntag wäre der schönste Tag in seiner Karriere gewesen, ließ Félix Auger-Aliassime nach seinem ersten Championat auf der Tour in Rotterdam wissen. Es war spielerisch auch einer der besten des Kanadiers, der Stefanos Tsitsipas bim 6:4 und 6:2 keine Chance ließ. Aber wie das eben so ist auf der Tennistour: Die Sieger haben kaum Zeit, um ihre Triumphe zu feiern. Und die Verlierer bekommen schon bald eine Gelegenheit, sich wieder von neuem zu beweisen.

Zwei Männer, die Auger-Aliassime in Rotterdam auf dem Weg zum Turniersieg als Verlierer vom Platz geschickt hat, könnten dem Kanadier nun auch in Marseille begegnen. Zum einen wäre dies Tsitsipas, der das Tableau von ganz oben anführt, nach einem Freilos auf Hugo Gaston trifft.

Und da wäre dann noch Andrey Rublev, ebenfalls ein Rotterdam-Opfer von „FAA“. Der Russe will das Feld von unten aufrollen, startet dabei gegen Routinier und Lokalmatador Richard Gasquet, der sich in Runde eins gegen Mikael Ymer behaupten konnte.

Auch Auger-Aliassime gegen einen Lokalmatador

Auger-Aliassime muss sich ebenfalls mit einem Franzosen messen: mit Jo-Wilfried Tsonga nämlich. Der konnte am Dienstagabend das Veteranen-Duell gegen Gilles Simon für sich entscheiden. Und das mit 6:2 und 6:4 durchaus überzeugend.

Das Feld in Marseille ist angesichts der dieswöchigen Konkurrenz (ein 500er-Turnier in Rio de Janeiro, zwei 250er-Turniere in Delray Beach und Doha) ausnehmend gut besetzt, die Pfade der Spieler werden sich danach trennen: Die einen, wie Tsitsipas und Rublev, zieht es nach Dubai, Auger-Aliassime wird dagegen in Acapulco erwartet. Eine gesteigerte Anstrengung in Marseille könnte sich für den frisch gebackenen Premieren-Champion dennoch lohnen: Bei einem erneuten Triumph würde Auger-Aliassime in der Jahreswertung hauchzart an Daniil Medvedev vorbei auf Platz zwei springen. Und je nachdem, wie Casper Ruud in Rio de Janeiro abschneidet, wäre für den ATP-Cup-Sieger sogar der Sprung auf Platz acht in den ATP-Charts drin.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille