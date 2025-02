ATP Marseille: Losglück für Medvedev - Struff startet gegen Qualifikanten

Daniil Medvedev wird in der kommenden Woche beim ATP 250er-Turnier in Marseille aufshclagen und darf sich über das Losglück freuen. Auch Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier kämpfen in der kommenden Woche um ATP-Punkte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.02.2025, 15:48 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev startet als topgesetzter Spieler beim ATP-Event in Marseille.

Nach dem Zweitrundenaus beim ATP 500er-Turnier in Rotterdam, geht es in der kommenden Woche für Daniil Medvedev in Marseille weiter. Als topgesetzter Spieler geht der Weltranglistensiebte beim Indoor-Hardcourtturnier in der südfranzösischen Hafenstadt an den Start.

Die Auslosung meinte es dabei gut mit dem 28-Jährigen, der in der ersten Runde vom Vorteil des Freiloses der vier topgesetzten Spieler profitiert. In der zweiten Runde des Turniers wartet dann entweder der Franzose Harold Mayot, der aktuell Platz 138 im ATP-Ranking belegt, oder ein Qualifikant.

Struff und Altmaier in Marseille dabei

Auch Jan-Lennard Struff wird die Reise nach Marseille antreten. Auch der Warsteiner wird auf einen Qualifikanten treffen. Danach könnte dann ein Duell mit Giovanni Mpetshi Perricard anstehen. Daniel Altmaier trifft in der ersten Runde auf den Italiener Luca Nardi.

Der im Turnier an Position zwei gesetzte Ugo Humbert hatte das Losglück nicht auf seiner Seite. Nach dem Freilos in Runde eins geht es für den Titelverteidiger gegen den Sieger des Duells zwischen Alexander Bublik und Richard Gasquet, der mit einer Wildcard beim Heimturnier aufschlagen wird.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Marseille