ATP Marseille: Tsonga gewinnt, Nishikori raus, Tsitsipas jun. ohne Auftrag

Jo-Wilfried Tsonga ist mit viel Mühe in die zweite Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Marseille eingezogen. Der Franzose besiegte im Veteranen-Duell Feliciano Lopez in drei Sätzen. Ausgeschieden ist dagegen Kei Nishikori.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2021, 20:26 Uhr

© Getty Images Jo-Wilfried Tsonga hat in Marseille die erste Runde überstanden

Kein schlechter Tag für die Hausherren beim ATP-Tour-250-Turnier in Marseille: Zunächst setzte sich Pierre-Hugues Herbert erstaunlich glatt mit 6:1 und 6:4 gegen Kei Nishikori durch. Der Japaner war an Position sechs gesetzt in das Event gegangen, hatte in der vergangenen Woche in Rotterdam noch Félix Auger-Aliassime besiegt - und war gegen Herbert dennoch chancenlos. Der Franzose wartet im Achtelfinale auf den Sieger der Partie zwischen Cameron Norrie und Constant Lestienne.

Weitaus spannender ging es da schon zwischen Jo-Wilfried Tsonga und Feliciano Lopez zu: Die beiden Routiners lieferten sich über eine Spielzeit von 2:07 Stunden einen packenden Kampf, den Tsonga schließlich mit 3:6, 6:4 und 7:5 für sich entschied. Tsonga hatte auf den Trip nach Australien verzichtet, sich lieber in Frankreich auf die Saison vorbereitet. Wie weit er in seiner Entwicklung in diesem Jahr schon ist, wird im Achtelfinale sein an Position vier gesetzter Landsmann Ugo Humbert testen.

Erwartungsgemäß chancenlos war Petros Tsitsipas. Der jüngere Bruder des zweimaligen Titelverteidigers Stefanos Tsitsipas war mit einer Wild Card in das Hauptfeld gekommen. Und musste sich Alejandro davidovich Fokina mit 0:6 und 2:6 geschlagen geben.Tsitsipas sen. und Turnierfavorit Daniil Medvedev steigen erst am Donnerstag in das Geschehen ein.

