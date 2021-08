ATP Masters Cincinnati: Alexander Zverev auf den Spuren von Boris Becker

Alexander Zverev könnte heute (ab 22:30 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) der erst zweite deutsche Spieler werden, der den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati holt. Bislang war dies nur Boris Becker gelungen.

von tennisnet.com

© Getty Images Boris Becker hat 1985 in Cincinnati gewonnen

Cincinnati war für den deutschen Tennisprofis nur selten eine Reise wert. Auch Alexander Zverev musste in seiner Karriere diese Erfahrung machen - bis zum Start des Turniers 2021 hatte die deutsche Nummer eins noch kein einziges Match in Ohio gewonnen. Das hat sich nun schlagartig geändert, Zverev spielt heute Abend gegen Andrey Rublev um seinen fünften Titel bei einem ATP-Masters-1000-Event. Für den Russen wäre es übrigens der erste.

Mit dem fünften Sieg im fünften Duell gegen Rublev könnte Zverev nach Boris Becker der zweite deutsche Turniersieger im Einzel von Cincinnati werden. Becker hatte 1985 wenige Wochen nach seinem ersten Triumph in Wimbledon triumphiert, Mats Wilander im Endspiel keine Chance gelassen. Bemerkenswert allerdings, dass Becker nie mehr wieder ein Finale in Cincinnati erreichen sollte. Wie auch vor oder nach ihm kein Deutscher bis zu Zverev. Und das, obwohl der schnelle Hartplatz Spielertypen wie Becker, aber auch Michael Stich durchaus entgegen kommt.

Federer Rekordsieger in Cincinnati

Was nicht heißt, dass eher der Grundlinie zuneigende Spieler in Cincinnati keine Chance gehabt hätten: Wilander etwa hat vier Mal reüssiert, Michael Chang zwei Titel geholt, Andre Agassi sogar drei. Rafael Nadal, in diesem Jahr wegen einer Fußverletzung absent, durfte sich 2013 in die Siegerliste eintragen. Den Rekord an Championaten in Cincinnati hält Roger Federer mit sieben. Novak Djokovic hat erst sehr spät den letzten weißen Spot in seiner unglaublichen Erfolgsbilanz belegt, gewann 2018 und im vergangenen Jahr, als das Turnier in New York City ausgetragen wurde.

Andrey Rublev kann aus russischer Sicht übrigens keinen Präzedenzfall schaffen: Denn der letzte Champion, der tatsächlich in Cincinnati gekrönt wurde, war Daniil Medvedev. Den hat Rublev im Halbfinale am Samstag an einem weiteren Erfolg gehindert.

