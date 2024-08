ATP Masters Cincinnati: Alexander Zverev in Sinner-Hälfte, Struff gleich gegen Tsitsipas

Alexander Zverev ist im Rahmen der Auslosung für das ATP-Masters Turnier in Cincinnati (12. bis 19. August) in der Hälfte von Jannik Sinner gelandet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2024, 09:54 Uhr

Alexander Zverev trifft beim Masters-Turnier in Cincinnati zum Auftakt auf den Sieger der Partie zwischen Karen Khachanov und Francisco Cerundolo. Das ergab die Auslosung in der Nacht zum Sonntag. In Runde 1 hat Zverev als Nummer 3 des Turniers ein Freilos.

Im Achtelfinale könnte er auf Sebastian Korda treffen, gegen den er aktuell auch im Halbfinale von Montréal angesetzt ist.

Zverev ist in der oberen Tableauhälfte gelandet, hat also den topgesetzten Jannik Sinner bei sich. Die beiden können im Halbfinale aufeinandertreffen. Wobei hinter Sinner noch eine Fragezeichen steht: Der Südtiroler hatte bei seiner Viertelfinalniederlage in Montréal wieder mit Problemen an der Hüfte zu kämpfen. Sinner wartet auf den Gewinner der Partie zwischen Tallon Griekspoor und einem Qualifikanten.

Wimbledonsieger Carlos Alcaraz ist die Nummer 2 in Cincy, er trifft nach einem Freilos zum Auftakt auf den Sieger des Spiels Gael Monfils gegen Alexei Popyrin.

US-Duell zwischen Shelton und Opelka

Aus deutscher Sicht noch dabei ist Jan-Lennard Struff, der es in Runde 1 mit dem an neun notierten Stefanos Tsitsipas zu tun bekommt.

Österreichische Starter sind nicht am Start.

Eine spannende erste Runde verspricht das Duell zwischen Holger Rune und Matteo Berrettini - der lange verletzte Italiener ist via Wildcard ins Hauptfeld gerutscht. Ein interessantes US-Duell: Ben Shelton gegen Reilly Opelka - der war nach einer Hüft-Operation fast zwei Jahre ohne Spiel (ein Kurzcomeback in 2023 ausgenommen) und gab sein Comeback vor wenigen Wochen in Newport, wo er direkt das Halbfinale erreichte.

Novak Djokovic fehlt in Cincinnati

Wer fehlt? Tatsächlich Titelverteidiger Novak Djokovic. Der Serbe, kürzlich mit Gold bei den Olympischen Spielen, hat seine Teilnahme abgesagt. gut möglich, dass er sein malades Knie (nach einer OP Anfang Juni) nach den anstrengenden vergangenen Wochen (mit dem Wimbledonfinale und dem Olympia-Sieg) schonen will.

