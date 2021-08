ATP Masters Cincinnati: Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati auf Stefanos Tsitsipas. Das Match beginnt um 0:00 Uhr und wird live auf Sky und TennisTV im TV und Stream angeboten. Hier auf tennisnet.com gibt´s den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2021, 16:26 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev bekommt es im Cincinnati-Halbfinale mit Stefanos Tsitsipas zu tun

Alexander Zverev befindet sich weiterhin in bestechender Form: Nach seinem Triumph bei den Olympischen Spielen befindet sich der Deutsche auch in Cincinnati am bestem Weg Richtung Titel. Im Halbfinale wartet mit Stefanos Tsitsipas nun aber eine große Herausforderung. Im Head to Head führt der Grieche mit 6:2.

Zverev vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

