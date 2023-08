ATP Masters Cincinnati: Alle Infos, Auslosung, TV, Favoriten

Heute beginnt das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati. Sky überträgt ab Montag, 17 Uhr, alle Matches live im TV und Livestream. Hier findet Ihr alle Infos zur Auslosung, den Favoriten, etc.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.08.2023, 13:52 Uhr

© Getty Images Das Siegerbild von 2022: Borna Coric und Stefanos Tsitsipas

Wer spielt in Cincinnati? Wer fehlt?

Mit der Rückkehr von Novak Djokovic ist die gesamte Weltspitze in Cincinnati vertreten. Mit Ausnahme des Langzeitverletzten Rafael Nadal, versteht sich. Ebenfalls nicht dabei ist Dominic Thiem, der bei Nennschluss keinen Platz im Hauptfeld sicher hatte. Jan-Lennard Struff kann aufgrund von Hüftbeschwerden weiterhin nicht ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen damit in erster Linie wieder einmal auf Alexander Zverev.

Wer ist der Titelverteidiger in Cincinnati?

Im vergangenen Jahr konnte Borna Coric etwas überraschend seinen bis dato größten Karriere-Titel holen. Coric besiegte 2022 im Endspiel Stefanos Tsitsipas.

Wer sind die Favoriten?

Mit Blick auf dasTurnier in Toronto lässt sich der Favoritenkreis kaum eingrenzen. Carlos Alcaraz geht als Nummer eins an den Start, wirkte in Kanada aber angreifbar. Novak Djokovic kommt nach einer längeren Pause zurück. Und Daniil Medvedev hat in Toronto auch nicht überzeugen können. Jannik Sinner wiederum wird nicht frisch nach Cincinnati kommen. Vielleicht eine Chance für Vorjahresfinalsit Tsitsipas? Oder einen der Lokalmatadore wie Taylor Fritz oder Frances Tiafoe?

Wer überträgt das Turnier in Cincinnati im TV und Livestream?

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati wird ab Montag, 14.08.2022, täglich ab 17 Uhr von Sky im TV und Livestream übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es nach der Papierform, dann sollten sich in Cincinnati folgende Viertelfinali ergeben:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Casper Ruud (NOR/5) Stefanos Tsitsipas (GRE/4) Andrey Rublev (RUS/7) Daniil Medvedev (RUS/3) Holger Rune (DEN/6) Novak Djokovic (SRB/2) Jannik Sinner (ITA/8)

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati