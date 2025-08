ATP-Masters Cincinnati: Alle Infos, TV, Preisgeld, Auslosung

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati steht die letzte große Prüfung vor den US Open 2025 an. Hier findet Ihr alle Infos, die für Euch wichtig sind. Sky überträgt alle Matches live.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2025, 08:39 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat in Cincinnati 2024 den Titel geholt

Wer spielt, wer fehlt in Cincinnati 2025?

Nach ihren Absagen für das kanadische Masters in Toronto werden Carlos Alcaraz und Jannik Sinner in Cincinnati wieder am Start sein. Was nicht für Novak Djokovic gilt, der damit ohne Matchpraxis zu den US Open kommen wird. Ebenfalls nicht dabei werden Jack draper und Grigor Dimitrov sein.

Wer sind die Favoriten in Cincinnati?

Als Titelverteidiger kommt Jannik Sinner nach Mason, Ohio. Und wohl auch als großer Favorit. Erster Herausforderer wird wohl Carlos Alcaraz werden. Aber auch Alexander Zverev hat in Cincinnati schon gewonnen. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die einheimischen Stars: Im vergangenen Jahr hat es Frances Tiafoe ja bis ins Endspiel geschafft.

Wer überträgt Cincinnati 2025 im TV und Livestream?

Alle Matches aus Cincinnati werden im TV und Livestream live bei Sky und WOW übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung erfolgt am Mittwoch, 06.08.2025.

Wier viel Preisgeld gibt es in Cincinnati zu gewinnen?

Das Preisgeld 2025 teilt sich wie folgt auf (alle Angaben in US Dollar):

Champion 1.124.380.- Finalist 597.890.- Halbfinale 332.160.- Viertelfinale 189.075.- Achtelfinale 103.225.- Dritte Runde 60.400.- Zweite Runde 35.360.- Erste Runde 23.760.-