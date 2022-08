ATP Masters Cincinnati: Alle Infos, TV, Spieler, Favoriten

Daniil Medvedev wird das am Montag startende ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati anführen. Sky überträgt alle Matches des letzten ganz großen Turnier-Highlights vor den US Open live im TV und Stream. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum Event.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.08.2022, 12:10 Uhr

Daniil Medvedev konnte 2019 in Cincinnati triumphieren

Wer sind die Favoriten?

Das ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati hat eine lange Liste an potentiellen Titelkandidaten. Angeführt wird diese aber wohl von drei Herren: Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz und Rafael Nadal. Letzterer spielt eine großartige Saison 2022, wurde jedoch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. So auch im Vorfeld des Events von Cincinnati, weshalb mit den Auftritten des Spaniers noch einige Fragezeichen verbunden sind. Medvedev und Alcaraz hingegen haben nach ihren Auftaktniederlagen in Montreal einiges gutzumachen.

Daneben dürfen sich auch Nick Kyrgios, frischgebackener Washington-Sieger, Stefanos Tsitsipas, die aktuelle Nummer fünf der Welt und Spieler wie Jannik Sinner, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz oder Felix Auger-Aliassime Chancen auf einen tiefen Run in Ohio ausrechnen.

Wer fehlt in Cincinnati?

Große Abwesende sind zweifelsohne Novak Djokovic, Alexander Zverev und Dominic Thiem. Letzterer möchte in der Woche vor den US Open zumindest in Winston-Salem an den Start gehen, bei Zverev hingegen ist ein Antritt in New York City ebenso ungewiss wie bei Novak Djokovic. Während letzterer jedoch auf eine Änderung der Einreisebestimmungen hoffen muss, braucht der gebürtige Hamburger eine Blitzgenesung.

Wo gibt es das Event in Cincinnati im TV und Livestream?

Das ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati wird live bei Sky angeboten - hier gibt es alle Matches im TV und Livestream. Zudem überträgt TennisTV alle Matches des Hartplatz-Klassikers im Stream.

Was hat die Auslosung ergeben?

Gemäß der Auslosung und Setzliste ist im Viertelfinale mit folgenden Begegnungen zu rechnen:

Daniil Medvedev (1) Andrey Rublev (6) Stefanos Tsitsipas (4) Hubert Hurakcz (8) Carlos Alcaraz (3) Casper Ruud (5) Rafael Nadal (2) Felix Auger-Aliassime (7)

Wie viel Preisgeld gibt es in Cincinnati zu holen?

Insgesamt stehen in Cincinnati $ 6.280.880 zur Disposition.

Wer ist Rekordsieger in Cincinnati?

Die meisten Titel beim ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati konnte Roger Federer gewinnen. Der Schweizer war in Ohio acht Mal erfolgreich. In diesem Jahr fehlt der 41-Jährige, da dieser nach mehrmonatiger Verletzungspause wohl erst zum Laver Cup wieder auf den Matchcourt zurückkehren wird.

Die Sieger in Cincinnati seit 2012:

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2021 Alexander Zverev Andrey Rublev 6:2, 6:3 2020 Novak Djokovic Milos Raonic 1:6, 6:3, 6:4 2019 Daniil Medvedev David Goffin 7:6 (3), 6:4 2018 Novak Djokovic Roger Federer 6:4, 6:4 2017 Grigor Dimitrov Nick Kyrgios 6:3, 7:5 2016 Marin Cilic Andy Murray 6:4, 7:5 2015 Roger Federer Novak Djokovic 7:6 (1), 6:3 2014 Roger Federer David Ferrer 6:3, 1:6, 6:2 2013 Rafael Nadal John Isner 7:6 (8), 7:6 (3) 2011 Roger Federer Novak Djokovic 6:0, 7:6 (7)