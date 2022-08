ATP Masters Cincinnati Auslosung: Rafael Nadal im Viertel von Felix Auger-Aliasisme

Die Auslosung für das zweite ATP-Masters-1000-Event ist da. In Cincinnati wird Rückkehrer Rafael Nadal wohl gegen Borna Coric eröffnen, möglicher Viertelfinalgegner ist Felix Auger-Aliassime. Angeführt wird das Feld von Daniil Medvedev, der zum Auftakt auf Botic van de Zandschulp treffen könnte.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.08.2022, 08:15 Uhr

Rafael Nadal kehrt in Cincinnati auf die ATP-Tour zurück

Rafael Nadals Comeback-Pläne wurden durch die leichten Bauchmuskel-Beschwerden im Training freilich völlig durcheinandergewürfelt: Eigentlich wollte der Spanier beim ATP-Masters-1000-Event von Montreal starten und sich ein Antreten in Cincinnati als Option offen halten. Nun kam es anders: Nadal wird vor den US Open wohl nur in Ohio aufschlagen, ehe es in New York City um Grand-Slam-Titel Nummer 23 gehen soll.

Zum Auftakt in Cincinnati wurde der Weltranglistendritte in Cincinnati mit einem Freilos ausgestattet, in Runde zwei könnte Borna Coric warten. Möglicher Achtelfinalgegner ist Roberto Bautista Agut, ehe Jannik Sinner oder Felix Auger-Aliassime warten könnten. Im Halbfinale könnte es für Nadal gemäß Setzliste gegen Carlos Alcaraz gehen, der nach einem Freilos auf den Sieger des Erstrundenduells zwischen Mackkenzie McDonald und Nikoloz Basilashvili wartet.

Medvedev topgesetzt

Möglicher Viertelfinalgegner des Youngsters Alcaraz ist Casper Ruud, der in Cincinnati als Nummer fünf ins Rennen geht. Der Norweger könnte in Runde zwei auf Ben Shelton aus den USA treffen, der gegen einen Qualifikanten eröffnet. Ebenfalls im Viertel Ruuds und Alcaraz`: Stan Wawrinka, der auf einen Qualifikanten trifft und Holger Rune, der eines der vielversprechendsten Erstrundenduelle gegen Cameron Norrie bestreiten wird.

Angeführt wird das Feld in Cincinnati vom Weltranglistenersten Daniil Medvedev, der nach einem Freilos auf Botic van de Zandschulp treffen könnte. Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit Landsmann Andrey Rublev kommen. Oder aber zum Wiedersehen mit Nick Kyrgios, der Medvedev in Montreal hat besiegen können: Der Australier trifft zum Auftakt auf Alejandro Davidovich-Fokina und ist möglicher Achtelfinalgegner Rublevs. Kyrgios hat erst in Montreal Medvedev in drei Sätzen besiegen können.

Die Nummer vier des Turniers, Stefanos Tsitsipas, hat nach einem Freilos eine schwierige Aufgabe erwischt: Der Grieche wartet auf den Sieger des Duells zwischen Dan Evans und Filip Krajinovic. Im Viertelfinale könnte Tsitsipas auf Hubert Hurkacz treffen, der aktuell in Montreal im Halbfinale steht. Und sonst? Gibt es noch zwei absolute Erstrundenkracher zu vermelden: Grigor Dimitrov trifft auf Denis Shapovalov und Matteo Berrettini bekommt es mit Frances Tiafoe zu tun.

Hier das Draw von Cincinnati!