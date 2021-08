ATP Masters Cincinnati: Bärenstarker Daniil Medvedev schlägt Grigor Dimitrov

Daniil Medvedev hat mit einer vor allem in taktischer Hinsicht hervorragenden Leistung das Viertelfinale in Cincinnati erreicht, der Russe besiegte Grigor Dimitrov klar in zwei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.08.2021, 20:47 Uhr

Daniil Medvedev erreichte in Cincinnati das Viertelfinale

Die Partie war von Beginn an von äußerst langen Grundlinienduellen geprägt - eine Spezialität von Daniil Medvedev. Der Weltranglistenzweite agierte in diesen zumeist etwas sicherer, holte sich dementsprechend früh das erste Break der Partie. Zwar gelang Dimitrov mit einem sensationellen Rückhand-Passierball-Winner das Rebreak, der Druck vonseiten des Russen wurde aber nicht geringer.

Medvedev holte sich in Satz eins wenig später neuerlich den Breakvorteil, den der 25-Jährige diesmal auch zum 6:3-Satzgewinn transportieren konnte. Im zweiten Durchgang konnte der Bulgare Dimitrov zwar ein frühes Break verhindern - am Ausgang änderte dies aber wenig. Medvedev holte sich zum 4:3 das erste Break des Satzes und fixierte mit einem weiteren Spielgewinn bei Aufschlag Dimitrov den 6:3 und 6:3-Erfolg.

Paire schlägt Isner

Ebenfalls im Viertelfinale steht der französische Exzentriker Benoit Paire. Der 32-Jährige spielte mit dem Aufschlaghünen John Isner eine muntere Begegnung, behielt schlussendlich in drei Sätzen die Oberhand. Die ersten beiden Durchgänge wurden jeweils in Tiebreaks entschieden, den ersten holte sich Benoit Paire, den zweiten Isner. Im dritten Satz sorgte ein frühes Break für die Entscheidung zu Gunsten von Benoit Paire, der sich den Vorteil nicht mehr nehmen ließ und mit 6:1 schließlich für klare Verhältnisse sorgte.

Im Viertelfinale wartet Daniil Medvedev nun auf den Sieger des Aufeinandertreffens zwischen Hubert Hurkacz und Pablo Carreno Busta. Gegen letzteren musste der Russe bei den Olympischen Spielen eine so bittere Niederlage einstecken. Benoit Paire bekommt es mit Gael Monfils oder Andrey Rublev zu tun.

