ATP Masters Cincinnati: Benoit Paire schlägt Denis Shapovalov, Matteo Berrettini siegt bei Comeback

Benoit Paire und Matteo Berrettini erreichten durch Dreisatzerfolge das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.08.2021, 08:08 Uhr

© Getty Images Benoit Paire schlug Denis Shapovalov in drei Sätzen

Toller Erfolg für Benoit Paire: Der Franzose setzte sich gegen Denis Shapovalov in der zweiten Runde von Cincinnati mit 6:3, 4:6 und 7:5 durch und feierte somit seinen ersten Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler seit 2017. Der kanadische Wimbledon-Halbfinalist muss hingegen weiter auf seinen ersten Erfolg seit seinem tollen Lauf im Südwesten London warten.

Besser lief es für den Finalisten von Wimbledon: In seinem ersten Match seit dem Endspiel in der englischen Hauptstadt behauptete sich Matteo Berrettini gegen Albert Ramos-Vinolas mit 6:7 (5), 6:3 und 7:5. Alexander Zverev muss sich indes noch etwas gedulden. Seine Auftaktpartie gegen Lloyd Harris wurde wegen Regens auf Mittwoch verschoben.

Beschlossen wurde bei den Western & Southern Open in Cincinnati am Dienstag aber die erste Runde. Während Gael Monfils, John Isner und Reilly Opelka allesamt siegten, musste sich Australian-Open-Semifinalist Aslan Karatsev dem Kroaten Marin Cilic in zwei Sätzen geschlagen geben.

Das Aus setzte es auch für Carlos Alcaraz, der gegen Lorenzo Sonego mit 3:6 und 6:7 (6) verlor. Mit Sebastian Korda löste aber zumindest ein potentieller Starter bei den Next Gen Finals in Milan sein Ticket für die zweite Runde.

