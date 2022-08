ATP Masters Cincinnati: Cameron Norrie kämpft im Briten-Duell Andy Murray nieder

Während sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati Cameron Norrie gegen seinen Landsmann Andy Murray durchsetzen konnte, blieb Andrey Rublev gegen Fabio Fognini siegreich.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2022, 20:19 Uhr

© Getty Images Andy Murray scheiterte in der zweiten Runde des ATP-Masters-Turniers in Cincinnati an Landsmann Cameron Norrie

Der Dreisatz-Erfolg über Stan Wawrinka sollte 2022 der einzige Matcherfolg für Andy Murray beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati bleiben: Der zweifache Wimbledon-Champion bezog in der zweiten Runde des Hartplatz-Klassikers im US-Bundesstaat Ohio eine 6:3,-3:6,-4:6 Niederlage gegen seinen Landsmann Cameron Norrie. Der Schotte hatte gegen Ende der Partie mit schweren Krämpfen im rechten Oberschenkel zu kämpfen. Der in Südafrika geborene 26-Jährige trifft im Achtelfinale nun entweder auf den Lokalmatador und Wildcard-Spieler Ben Shelton oder auf den an fünf gereihten Norweger Casper Ruud.

Ebenfalls über drei Sätze hinweg bespaßten sich Andrey Rublev und Fabio Fognini. Schlussendlich konnte sich der Russe nach 2:27 Stunden mit 6:7 (7), 7:6 (3) und 6:2 gegen den Italiener durchbeißen. In einer ausgesprochen ausgeglichenen Partie profitierte der Mann aus Moskau von seiner guten Chancenauswertung in den entscheidenden Phasen. Nächster Halt für die Nummer acht des ATP-Rankings könnte Nick Kyrgios aus Australien oder der US-Boy Taylor Fritz sein.

Kurzen Prozess machte Felix Auger-Aliassime mit Alex de Minaur - nach 78 Minuten stand der Kanadier mit 6:3, 6:2 als Sieger über den Mann aus "Down under" fest. Der 22-Jährige aus Montreal darf in der Runde der letzten 16 entweder gegen den Südtiroler Jannik Sinner oder den Serben Miomir Kecmanovic ran.

