ATP Masters Cincinnati: Carlos Alcaraz - 50 Siege und (k)ein bisschen müde?

Mit 50 Siegen hält Carlos Alcaraz in dieser Saison bei mehr Erfolgen als jeder andere Spieler. Doch die Strapazen der vergangenen Monate scheinen sich langsam bemerkbar zu machen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.08.2023, 06:23 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft im Achtelfinale auf Tommy Paul

Seit seinem Cincinnati-Auftaktsieg über Jordan Thompson hält Carlos Alcaraz in der Saison 2023 bei sage und schreibe 50 Siegen. Der Spanier fuhr in der laufenden Spielzeit somit mehr Erfolge als jeder andere Spieler ein und scheint durchaus auf gutem Weg, auch dieses Kalenderjahr als Weltranglistenerster abzuschließen.

Doch seit seinem Wimbledon-Triumph hat das scheinbar so perfekte Spiel des 20-Jährigen hauchzarte Risse erhalten. Schon in Toronto, wo Alcaraz im Viertelfinale dem US-Amerikaner Tommy Paul unterlag, erreichte der Spanier nie seine Topform. Und auch gegen Thompson offenbarte der zweifache Grand-Slam-Champion ungewohnte Schwächen.

Grund zur Panik ist dies selbstverständlich keiner. Doch die jüngsten Leistungen Alcaraz' zeigen eben auch, dass der Iberer nicht unverwundbar ist. Diesen Eindruck konnte man nach dem beeindruckenden Erfolgslauf inklusive Finalerfolg über Novak Djokovic in Wimbledon ja mitunter gewinnen.

Alcaraz und sein Team werden wissen, dass die aktuelle "Formschwäche" - so man diesen Ausdruck überhaupt verwenden darf - im Laufe einer Saison völlig normal ist. Zumal der Spanier ja gerade einmal 20 Jahre alt ist. Und sollte Alcaraz eine zusätzliche Motivationsspritze vor den US Open benötigen, wird er sich gerne an vergangenes Jahr erinnern: Auch da wusste der Youngster bei den Masters-1000-Turnieren in Nordamerika nicht zu überzeugen. Nur um wenige Wochen später bei den US Open seinen ersten Major-Titel zu holen.

