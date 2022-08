ATP Masters Cincinnati: Daniil Medvedev gewinnt häufig in der „Lotterie“

Wenn es in seiner noch kurzen Karriere bei ATP-Masters-1000-Turnieren eng geworden ist, dann konnte Daniil Medvedev meist überzeugen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.08.2022, 11:21 Uhr

© Getty Images Tiebreak? Da hebt Daniil Medvedev gerne die Hand!

Taylor Fritz, da hat es am Freitag keine zwei Meinungen gegeben, war im ersten Satz des Viertelfinales beim ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati der bessere Spieler. Fritz erspielte sich gegen Daniil Medvedev mehrere Breakchancen, der Russe blieb als Rückschläger zahn- und harmlos. Und gewann den Tiebreak dann doch souverän mit 7:1, den zweiten Akt anschließend mit 6:3. Was die Karriere-Bilanz in den Kurzentscheidungen bei den 1000ern für Medvedev auf 20:6 hochschraubte.

In Cincinnati war das Tiebreak gegen Fritz das erste des Turniers, zuletzt in Montreal gewann Medvedev gegen Nick Kyrgios den ersten Satz mit 7:6 (2), verlor anschließend aber das Match.

„Das ist großartig, weil Tiebreaks eine feine Sache sind“, erklärte Medvedev also noch auf dem Court. „Wir bezeichnen es als Lotterie, und ich glaube, dass das ein wenig auch so stimmt.“ 2019 habe er schon einmal eine gute Serie hingelegt, so der Weltranglisten-Erste weiter. „Ich weiß nicht, ob es acht oder zwölf hintereinander waren. Man gewinnt ein paar, man verliert ein paar. Aber 20:6 ist eine gute Bilanz. Und ich freue mich darüber.“

Medvedev mit starker Bilanz gegen Tsitsipas

Gegen Stefanos Tsitsipas, seinen Halbfinal-Kontrahenten in Cincinnati heute Abend (ab 21 Uhr live bei Sky), hat Daniil Medvedev bislang vier Tiebreaks bestritten. Und drei davon gewonnen. Das letzte bei den Australian Open Anfang 2022 im Halbfinale, das Medvedev schließlich in vier Sätzen für sich entscheiden konnte. Insgesamt hat er sieben von neun Matches gegen Tsitsipas gewonnen.

Der Grieche scheint in Cincinnati aber wieder seinen Groove gefunden zu haben. Zum einen im Einzel, wo er gegen John Isner in drei Sätzen gewann. Aber auch im Doppel, wo er mit Zufalls-Partner Holger Rune ebenfalls das Halbfinale erreicht hat. Und dort heute auf Tim Pütz und Michael Venus trifft.

