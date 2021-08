ATP Masters Cincinnati: Daniil Medvedev und Andrey Rublev fixieren rein russisches Halbfinale

Im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati kommt es zum rein russischen Duell zwischen Daniil Medvedev und Andrey Rublev. Der Weg in die Vorschlussrunde hätte für die beiden aber kaum unterschiedlicher ausfallen können.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.08.2021, 22:10 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ließ Pablo Carreno Busta nicht den Hauch einer Chance

Bei den Olympischen Spielen in Tokio war Daniil Medvedev dem Spanier Pablo Carreno Busta noch in zwei Sätzen unterlegen, in Cincinnati nahm der Weltranglistenzweite nun aber Revanche - und das auf beeindruckende Art und Weise! Der Russe ließ seinem Kontrahenten im Viertelfinale des Hartplatz-Events nicht den Hauch einer Chance.

Gerade einmal 54 Minuten benötigte der 25-Jährige, um den klaren 6:1 und 6:1-Erfolg zu fixieren. Medvedev zeigte auf dem Centre Court in Ohio eine Galavorstellung und untermauerte somit abermals seine Favoritenrolle auf den Titel. In Cincinnati ist der Russe bis dato noch ohne Satzverlust.

Ändern will das in der Vorschlussrunde nun Andrey Rublev. Der Weltranglistensiebente hatte in seiner Viertelfinalbegegnung allerdings deutlich mehr Mühe als sein Landsmann. Nach souveränem ersten Satz verlor der Russe gegen Benoit Paire etwas den Faden, dank eines späten Breaks im dritten Satz siegte er aber letztlich mit 6:2, 3:6 und 6:3.

Am Freitag stehen zudem noch die zwei Viertelfinalbegegnungen zwischen Stefanos Tsitsipas und Felix Auger-Aliassime bzw. Alexander Zverev und Casper Ruud auf dem Programm. Das Match der deutschen Nummer eins könnt ihr ab ca. 2:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit in unserem Liveticker verfolgen.

Zum Einzel-Draw in Cincinnati