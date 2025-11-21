ATP Masters Cincinnati: Das Montags-Finale ist schon wieder Geschichte

Ab dem kommenden Jahr wird das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers wieder am Sonntag ausgetragen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 23:40 Uhr

© Getty Images Ein angeschlagener Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in Cincinnati 2025

Vielleicht glauben die Veranstalter des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati ja an eine höhere Macht, die ihnen etwas mitteilen wollte: Denn das erste Montagsfinale in der Geschichte des Events wurde keines für die Geschichtsbücher. Dabei war alles angerichtet, wie schon in Rom, Roland-Garros und Wimbledon trafen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz aufeinander. Letzterer kam aber fast gratis zum Titel - weil Sinner gesundheitlich angeschlagen früh aufgeben musste.

Dass dies nichts mit dem Wochentag zu tun hat, ist klar. Aber der Schritt, nun das Männerfinale doch wieder am letzten Sonntag vor den US Open auszutragen, wird wohl von allen potenziell Beteiligten begrüßt.

Auch bei den US Open wird man aufatmen

Denn nach dem durchschlagenden Erfolg des neuen Mixed-Formats bei eben jenen US Open, wird am es bei der USTA sicherlich auch gerne sehen, dass es mindestens einen Ruhetag gibt, ehe die Stars im gemischten Doppel auf den Court kommen. Leidtragende 2024 war letztlich Katerina Siniakova, die beste Doppelspielerin der letzten Jahre, die nach mehreren Absagen die Partnerin von Jannik Sinner geben sollte. Der aber war nach den Strapazen von Cincinnati noch nicht wiederhergestellt.

Was allerdings auch 2026 bleiben wird: Dass die Finalspiele in Toronto, wo im kommenden Jahr die WTA aufschlägt, und bei den Männern in Montreal Mitte der Woche ausgetragen werden.

