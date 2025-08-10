ATP Masters Cincinnati: Drama um Davidovich Fokina - Fonseca profitiert

Alejandro Davidovich Fokina wurde in seinem Match gegen Joao Fonseca in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati von seinem Körper im Stich gelassen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.08.2025, 17:39 Uhr

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina musste in Cincinnati den Bedingungen Tribut zollen

Was für ein Drama um Alejandro Davidovich Fokina am Samstagnachmittag (Ortszeit) in Cincinnati. Der Spanier führte nach gewonnenem ersten Satz gegen Joao Fonseca auch im zweiten Durchgang - und das ganz deutlich mit 4:0. Fonseca konnte sich also schon mit der nächsten relativ frühen Niederlage anfreunden. Ehe bei Davidovich Fokina von einer Minute zur anderen der Stecker gezogen schien.

“ADF” musste nach jedem Ballwechsel pausieren, tauschte sich permanent mit seiner Box aus (nicht immer in freundlichem Ton), versuchte möglichst früh, die Punkte abzuschließen. Und Fonseca, der davor mit vielen einfachen Fehlern mitgeholfen hatte, dass Davidovich Fokina überhaupt erst davonziehen konnte, machte das einzige Richtige: Er hielt den Ball stabil, also ohne großes Risiko im Spiel. Nachdem er fünf Games in Folge abgegeben hatte, musste Davidovich Fokina Fonseca zum Sieg gratulieren und die Partie beim Stand von 7:6 (4) und 4:5 abbrechen.

Sinner mit kürzestem Match seiner Karriere

Elig hatte es Jannik Sinner. Der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger von Cincinnati brauchte für sein 6:1 und 6:1 gegen Daniel Elahi Galan nur 59 Minuten. So schnell hatte Sinner noch nie ein Match beendet. Die nächste Aufgabe für den Südtiroler wird mit Gabriel Diallo schon deutlich schwieriger werden. Der Kanadier gewann sein Zweitrundenmatch gegen Sebastian Baez mit 7:5 und 6:4.

Enen guten Start legte auch Frances Tiafoe gegen Roberto Carballes Baena hin. Was auch dringend nötig war: Schließlich hat “Big Foe” die Finalteilnahme aus dem Vorjahr zu verteidigen. In Runde drei wartet nun Ugo Humbert. Taylor Fritz startete mit einem 6:4 und 6:4 gegen Emilio Nava makellos.

Zwei Spieler aus dem erweiterten Favoritenkreis sind dagegen ausgeschieden: Casper Ruud unterlag Arthur Rinderknech mit 7:6 (5), 4:6 und 2:6. Und Lorenzo Musetti, die Nummer acht des Turniers, musste sich Benjamin Bonzi mit 7:5, 4:6 und 6:7 (4) geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati