ATP-Masters Cincinnati: Halbfinale! Sensations-Mann Atmane auch von Rune nicht zu stoppen!

Terence Atmane ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati nicht zu stoppen! Der Franzose besiegte Holger Rune mit 6:2 und 6.3 und trifft nun im Halbfinale auf Jannik Sinner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 09:20 Uhr

© Getty Images Terence Atmane steht in Cincinnati sensationell im Halbfinale

Holger Rune nahm sich nach dem sehr ernüchternden 2:6 gegen Terence Atmane im zweiten Viertelfinale von Cincinnati genügen Zeit, um sein Outfit zu wechseln. Jede Sekunde schien zu zählen, die Rune darüber nachdenken konnte, wie denn der französische Überraschungsmann zu biegen sei. Atmane hatte wie schon zuvor gegen Taylor Fritz oder Flavio Cobolli auch gegen Rune unbekümmert offensiv drauflos gespielt. Und damit Erfolg gehabt.

Der Auftakt zum zweiten Akt geriet dann aber nach dem Geschmack des dänischen Favoriten: Rune nahm Atmane erstmals dessen Aufschlag ab. Und bestätigte das Break zu null. Der Zauber hielt nur kurz: Atmane gelang das Re-Break zum 2:2.

Atmane gleicht Rückstand aus

Im achten Spiel servierte Rune Atmane dann ein Break auf dem Serviertablett, der Außenseiter griff bei der dritten Möglichkeit zu. Seine ersten Matchball nach 72 Minuten Spielzeit verjubelte Atmane noch mit einem Doppelfehler, beim zweiten gelang es Rune endlich mal, ein bisschen Druck zu entwickeln. Die dritte Chance aber saß. Für Atmane der größte Erfolg seiner Karriere - für Holger Rune dagegen eine verpasste Chance, sein Halbfinale aus dem Vorjahr zu verteidigen. Damals hatte er gegen Frances Tiafoe sogar Matchbälle auf den Einzug in das Titelmatch.

Schon früher am Tag hatte sich Jannik Sinner den Halbfinalplatz in der oberen Tableau-Hälfte gesichert. Sinner rauschte mit 6:2 und 6:0 über Félix Auger-Aliassime hinweg. Nach der eher durchwachsenen Vorstellung gegen Adrian Mannarino im Achtelfinale ein richtiges Ausrufezeichen des Titelverteidigers von Cincinnati. Jetzt geht es also wieder gegen einen französischen Linkshänder.

Zverev heute gegen Shelton

Im unteren Teil des Rasters stehen heute die beiden Viertelfinal-Matches an: Carlos Alcaraz trifft um 15 Uhr Ortszeit auf Andrey Rublev. In der Night Session muss sich dann Alexander Zverev mit Toronto-Champion Ben Shelton auseinandersetzen. Was für die deutsche Nummer eins grundsätzlich keine schlechte Nachricht ist: Er hat alle drei bisherigen Matche gegen Shelton gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati