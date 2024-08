ATP Masters Cincinnati: Jannik Sinner schlägt Frances Tiafoe und holt den Titel!

Der Sieger des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati heißt Jannik Sinner. Der Weltranglistenerste setzte sich im Finale gegen Frances Tiafoe mit 7:6 (4) und 6:2 durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.08.2024, 01:55 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner setzte sich gegen Frances Tiafoe durch

Jannik Sinner hat sich am Montag (Ortszeit) erstmals in seiner Karriere zum Champion von Cincinnati gekrönt. Der Weltranglistenerste aus Italien gewann das Finale gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 7:6 (4) und 6:2 und holte somit seinen ersten Titel seit dem ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen Ende Juni.

Sinner, der sich in der Vorschlussrunde knapp gegen den Deutschen Alexander Zverev behauptet hatte, hatte mit Tiafoe vor allem im ersten Durchgang große Probleme. Im Tiebreak zeigte der amtierende Australian-Open-Sieger jedoch sein bestes Tennis und setzte sich mit 7:4 durch.

Sinner nahm den Schwung des Satzgewinns in den zweiten Abschnitt mit und schaffte gleich im ersten Spiel ein Break. Der 23-Jährige, der seit einigen Monaten mit wiederkehrenden Problemen an der Hüfte zu kämpften hat, ließ wenig später ein weiteres zum 4:1 folgen und servierte kurz darauf sicher zum Matchgewinn aus.

Durch den 7:6 (4) und 6:2-Erfolg sicherte sich Sinner seine zweite ATP-Masterrs-1000-Trophäe des Jahres. Ende März hatte der Südtiroler in Miami triumphiert. Für ihn und Tiafoe stehen ab kommendem Montag die US Open in New York an, wo er ebenfalls zu den heißesten Titelanwärtern zählt.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati