ATP Masters Cincinnati: Sinner schlägt Zverev im Halbfinal-Thriller

Jannik Sinner ist mit einem 7:6 (9), 5:7 und 7:6 (4) über Alexander Zverev in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2024, 03:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner steht in Cincinnati im Endspiel

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Was für ein Match im ersten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati! Und am Ende war es der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner, der mit einem 7:6 (9), 5:7 und 7:6 (4) gegen Alexander Zverev in das Endspiel des letzten großen Turniers vor den US Open 2024 einzog. Im Finale trifft Sinner entweder auf Holger Rune oder Frances Tiafoe.

Der Sieg von Sinner bedeutet, dass der Südtiroler bis mindestens zum Turnier in Peking an Position eins der ATP-Charts bleiben wird. Und dass Zverev den Sprung auf Platz zwei vor den US Open versäumt. Es war erst der zweite Erfolg von Sinner über Zverev - im insgesamt sechsten Meeting. Die letzten vier Matches hatte der Deutsche für sich entscheiden können.

Zverev erwischte den besseren Start, ging mit einem Break zum 2:1 in Führung. Sinner schaffte spät den Ausgleich zum 5:5. Und setzte sich nach einer Regenpause im Tiebreak mit 11:9 durch. Danach kam Zverev wieder besser auf, auch weil Sinner sich nicht ganz wohl zu fühlen schien. Der Branchenprimus wird ja von einer Hüftverletzung geplagt.

“Das bedeutet mit sehr viel”, erklärte Jannik Sinner im On-Court-Interview. Er müsse aber den körperlichen Aspekt noch verbessern. Schließlich wolle er ja noch weitere Grand-Slam-Titel gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati