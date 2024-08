ATP Masters Cincinnati live: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale des ATP-Masters-Turniers in Cincinnati auf Jannik Sinner. Das Match gibt es ab ca. 21 Uhr in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 08:43 Uhr

Sehr nervenstark präsentierte sich Alexander Zverev bislang beim ATP-Masters-Turnier in Cincinnati. Auch wenn spielerisch noch etwas Luft nach oben ist, packte der Hamburger in den entscheidenden Match-Phasen sowohl im Achtelfinale gegen Spanier Pablo Carreno Busta, als auch im Viertelfinale gegen Ben Shelton aus den USA konsequent zu.

Auch aufgrund der hervorragenden Bilanz im direkten Vergleich sollte der deutsche Olympiasieger von Tokio mit viel Selbstvertrauen in die Halbfinal-Begegnung gegen den Südtiroler Jannik Sinner gehen. Dabei gingen die letzten vier aus den insgesamt fünf Begegnungen, zuletzt im Achtelfinale bei den US Open 2023, an den 27-jährigen. Nur beim ersten Aufeinandertreffen erwischte der Weltranglistenerste aus Italien den deutschen Davis-Cup-Spieler kalt und siegte 2020 im Achtelfinale der French Open in vier Sätzen.

Zverev vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner gibt es ab ca. 21 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW, sowie bei TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati