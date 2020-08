ATP Masters Cincinnati: Jürgen Melzer und Oliver Marach feiern Auftaktsiege

Auch die Doppelkonkurrenz beim ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati hat bereits begonnen. Am gestrigen Samstag starteten die beiden Doppel mit österreichischer Beteiligung siegreich, für Tim Pütz und Alexander Zverev war hingegen Endstation.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.08.2020, 09:31 Uhr

Oliver Marach und Raven Klaasen besiegten in Runde eins Alexander Zverev und Tim Pütz

Besonders optimistisch klang Oliver Marach diesen Freitag im tennisnet-Podcast noch nicht. Der Routinier berichtete von einer schwierigen Zeit in seiner Wahlheimat Panama, gestand, in den letzten Monaten nicht besonders häufig zum Tennisschläger gegriffen zu haben. Umso überraschender ist es, dass der Österreicher zusammen mit seinem südafrikanischen Partner, Raven Klaasen, siegreich in das ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati startete.

Das Duo bekam es in ihrem Erstrundenmatch mit dem Einzelspezialisten und Weltranglisten-Siebenten, Alexander Zverev, zu tun. Der Hamburger doppelte mit Tim Pütz. Nachdem sich Marach/Klaasen Satz eins mit 8:6 im Tiebreak sichern konnten, glich das rein-deutsche Duo mit 6:3 aus. Im entscheidenden Champions-Tiebreak bewiesen die Doppelspezialisten aber den längeren Atem und behielten mit 10:6 die Oberhand. Marach/Klaasen treffen nun auf Jean-Julier Rojer und Horia Tecau.

Melzer/Roger-Vasselin weiter, Cabal/Farah überraschend out

Auch Marachs Landsmann, Jürgen Melzer, steht in der zweiten Runde. Der Deutsch-Wagramer an der Seite von Edouard Roger-Vasselin gab sich in seinem Auftaktmacht keine Blöße. Gegen die beiden Lokalmatadoren Sebastian Korda und Brandon Nakashima hielt sich das österreichisch-französische Duo nicht lange auf, mit 6:2 und 6:4 sicherten sich Melzer/Roger-Vasselin einen Platz unter den besten 16. Dort warten sie auf den Sieger der Partie Krawietz/Mies vs. Coric/Skugor.

Einen ganz großen Aufreger gab es indes beim Auftaktmatch der als Nummer-Eins gesetzten Juan Sebastian Cabal und Robert Farah. Das kolumbianische Duo unterlag den beiden Briten Jamie Murray und Neal Skupski in zwei umkämpften Sätzen mit 6:7 (5) und 6:7 (3). Das auf drei gesetzte Doppel Rajeev Ram und Joe Salisbury steht indes nach einem hauchdünnen Dreisatzerfolg im Achtelfinale.

