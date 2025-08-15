ATP-Masters Cincinnati: Knackt Ben Shelton erstmals Alexander Zverev?

Ben Shelton und Alexander Zverev treffen heute im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati aufeinander. Alle drei bisherigen Matches hat der Deutsche gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 17:06 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Ben Shelton und Alexander Zverev im April in München

Der 20. April dieses Jahres - jüngere Tennisfans werden sich daran erinnern - war ein sehr schöner Frühlingstag in München. Wie eigentlich die gesamt Woche der BMW Open 2025 mit Ausnahme des Freitags unter einem guten (Wetter-)Stern standen. Im Finale wurde also bei besten Bedingungen der Champion gekürt: Alexander Zverev durfte man dort erwarten - auch wenn das Viertelfinale gegen Tallon Griekspoor zur Zitterpartie wurde.

Dass Ben Shelton sein Endspielgegner sein würde, das mag Zverev auch überrascht haben. Zumal Shelton in Runde eins gegen Borna Gojo nur mit viel Glück und Heimweh nicht aus dem Turnier flog. Im Finalmatch hatte der US-Amerikaner dann keinen Auftrag, verlor mit 2:6 und 4:6.

Zverev gewinnt auch in Stuttgart gegen Shelton

Ein paar Wochen später standen sich die beiden im Halbfinale von Stuttgart gegenüber, Zverev gewann diesmal in zwei knappen Sätzen. Und nachdem auch die allererste Partie in Cincinnati vor einem Jahr an den Weltranglisten-Dritten gegangen ist, steht es vor dem heutigen Treffen also 3:0 für Alexander Zverev.

Spricht irgend etwas dagegen, dass diese Serie reißt?

Nun, da könnte man vielleicht mit dem Umstand beginnen, dass Ben Shelton im Moment wohl so viel Vertrauen in sein Spiel und sich selbst hat wie vielleicht noch nie in seiner immer noch jungen Karriere. Das hat sich vergangene Woche in Toronto mit dem Turniersieg auch in Ergebnisse niedergeschlagen. Auf dem Weg dorthin hat Shelton gleich drei Matches im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen, unter anderem auch das Finale gegen Karen Khachanov.

Cincinnati ist nicht München

Zum Atmosphärischen kommt auch das Inhaltliche: Ben Shelton hat Spaß daran gefunden, die längeren Ballwechsel mitzugehen, seinen Slice als Stilmittel zu nutzen, das Tempo aus mancher Rallye zu nehmen. Dazu kommt ein Vorhand-Stopp, der immer besser zu werden scheint.

Das alles sind indes keine Neuigkeiten für Alexander Zverev. Es ist ja nicht so, als ob der mittlerweile 28-Jährige in Toronto nicht überzeugt hätte. Vom Finale war Zverev da nur einen Ball an das Netzband entfernt, der auch im Feld seines Bezwingers Karen Khachanov hätte herunter plumpsen können. In Cincinnati hat sich Zverev bislang makellos präsentiert - und das etwas kürzere letzte Match gegen (wieder) Khachanov sicher gerne mitgenommen.

Womit Zverev aber auch rechnet: mit einem anderen Ben Shelton als vor ein paar Monaten in München. Denn so leicht wie beim MTTC Iphitos wird es der Lefty seinem Gegner heute sicher nicht machen.

