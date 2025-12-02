Verletzungspause gut genutzt: Holger Rune schaute bei der Formel1 vorbei

Holger Rune beendete die Saison mit einem Riss der Achillessehne und kann aktuell nicht mal auf dem Tenniscourt Trainingsstunden sammeln. Doch dafür nutzt der Däne seine freie Zeit und besuchte am Wochenende das Rennen der Formel1 in Doha.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.12.2025, 15:48 Uhr

© Getty Images Holger Rune schlug im September beim Laver Cup für das "Team Europe" auf.

Durch die Achillessehnenverletzung wird Holger Rune noch einige Zeit ausfallen. Der Däne äußerte zwar vor einigen Wochen Hoffnungen auf eine Teilnahme in Melbourne, doch die Australian Open dürften viel zu früh kommen. Eher im Frühjahr dürfte mit einer Rückkehr des Dänen zu rechnen sein. Genügend Zeit also, um privat um die Welt zu reisen.

Und genau das macht Holger Rune aktuell mit großer Freude. Am vergangenen Wochenende residierte Rune beim Formel1-Rennen in Doha. Auf seinem Instagramkanal postete der Weltranglistenfünfzehnte einige Bilder von seinem Besuch in der katarischen Hauptstadt.

Holger Rune weiterhin auf Krücken unterwegs

Sportfan Rune zeigte sich zuvor auch schon wieder zurück auf dem Tenniscourt. Mehr als eine kleine Session in sitzender Position war dabei aber nicht drin. Nach seinem Besuch in Doha postete Rune dann auch wieder einen Beitrag, der ihn auf Krücken gehend zeigte, garniert mit dem Satz „Walking into December“.

Der Weg zurück auf die große Tennisbühne dürfte also durchaus noch einige Zeit dauern. Das gute Angebot an Freizeitaktivitäten dürfte Holger Rune die lange Phase des Wartens weiterhin ein bisschen versüßen.