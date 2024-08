ATP Masters Cincinnati: Krawietz und Pütz scheitern knapp

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati am favorisierten Duo Rajeev Ram und Joe Salisbury gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2024, 21:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz sind in Cincinnati ausgeschieden

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati im Achtelfinale knapp gescheitert. Krawietz und Pütz mussten sich dem an Position drei gesetzten Paar Rajeev Ram und Joe Salisbury mit 6:7 (3) und 6:7 (4) geschlagen geben. Zum Auftakt hatten die beiden Deutschen gegen Francisco Cerundolo und Tomas Etcheverry in zwei Sätzen gewonnen.

Alexander Zverev ist mit Marcelo Melo noch im Wettbewerb vertreten. Die beiden spielen heute gegen die French-Open-Champions Marcelo Arevalo und Mate Pavic.