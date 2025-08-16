ATP Masters Cincinnati live: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Carlos Alcaraz treffen im zweiten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati aufeinander. Das Match gibt es ab 0 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.08.2025, 16:13 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Carlos Alcaraz treffen zum zwölften Mal aufeinander

Es wird die zwölfte Begegnung zwischen Zverev aund Alcaraz werden, der Deutsche hat im Head-to-Head die Nase mit 6:5 vorne. Die letzte Partie liegt allerdings schon einige Zeit zurück: Sie datiert von den ATP Finals 2024, wo Zverev in zwei Sätzen gewann.

Die Eindrücke im Viertelfinale sprechen eher für Alexander Zverev, der mit Ben Shelton keine Probleme hatte. Carlos Alcaraz musste gegen Andrey Rublev dagegen über die volle Distanz gehen.

Zverev vs. Alcaraz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz gibt es ab 0 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati