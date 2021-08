ATP Masters Cincinnati live: Alexander Zverev vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev bekommt es im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Events mit Casper Ruud zu tun. Das Match wird gegen 02:30 Uhr starten und live auf Sky und TennisTV im TV und Stream angeboten. Hier auf tennisnet.com gibt´s den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2021, 16:18 Uhr

Alexander Zverev bekommt es in Cincinnati im Viertelfinale mit Casper Ruud zu tun

Alexander Zverev konnte in Cincinnati also seine hervorragende Verfassung von den Olympischen Spielen bestätigen und steht nach zwei äußerst souveränen Auftritten im Viertelfinale. Dort geht es nun gegen den Sandplatzspezialisten Casper Ruud, der ebenfalls mit breiter Brust nach Ohio gereist ist, hat er doch zuletzt auf Sand gleich drei Turniere am Stück gewinnen können.

Aber dieses Viertelfinale findet eben nicht auf Sand statt, weshalb Alexander Zverev zweifelsohne als großer Favorit in dieses Duell geht. Zumal der Deutsche auch in der Weltrangliste vor Ruud liegt, dessen Erfolge auf Sand ihn aber bereits auf Platz elf der Weltrangliste haben vordringen lassen. Es ist das erste Duell zwischen Casper Ruud und Alexander Zverev.

Zverev vs. Ruud - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Alexander Zverev und Casper Ruud ist für 02:30 Uhr in der Night Session angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky und TennisTV angeboten.