ATP Masters Cincinnati live: Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Andrey Rublev treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati aufeinander. Das Match gibt es nicht vor 21 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 23:49 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Andrey Rublev messen sich im Viertelfinale von Cincinnati.

Das Duell mit Andrey Rublev könnte für Carlos Alcaraz die bisher größte Herausforderung in Cincinnati werden.Der Weltranglistenelfte hatte vor allem in der zweiten Runde gegen Alexei Popyrin eine große Prüfung in drei engen Sätzen zu meistern.

Im direkten vergleich liegt jedoch Carlos Alcaraz mit 3-1 vorne. Das letzte Duell im Achtelfinale von Wimbledon gewann vor einigen Wochen der Weltranglistenzweite in vier Sätzen. Rublevs Sieg datuert aus dem Jahr 2024 beim Masters in Madrid, ebenfalls ein Viertelfinale.

Alcaraz vs. Rublev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Andray Rublev gibt es nicht vor 21 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati