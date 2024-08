ATP Masters Cincinnati live: Jan-Lennard Struff vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati auf Stefanos Tsitsipas. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2024, 16:57 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff und Stefanos Tsitsipas treffen schon das neunte Mal aufeinander

Struff und Tsitsipas sind “alte” Bekannte: Das Treffen in Cincinnati wird bereits das neunte der beiden sein. Die Bilanz ist ausgeglichen - so auch in dieser Saison: In Rom konnte sich Tsitsipas in drei Sätzen behaupten, Struff revanchierte sich wenige Wochen später in HalleWestfalen mit einem Zwei-Satz-Erfolg.

Die spannendste Frage ist aber wohl, wer in der Box von Stefanos Tsitsipas sitzen wird. Als Coach. Denn diesen Job hat der Grieche seinem Vater Apostolos nach der Auftaktpleite in Montreal ja weggenommen.

Struff vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Stefanos Tsitsipas gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati